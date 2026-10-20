Ray-Ban Meta 港澳開售 拍片翻譯覆訊息全靠一副眼鏡

Ray-Ban與Meta宣布，新一代智能眼鏡Ray-Ban Meta（Gen 3）正式在香港及澳門開售，將人工智能功能融入品牌經典鏡框之中。與此同時，Meta亦預告首款主打音訊體驗的Ray-Ban Meta Audio將於2026年第四季推出，進一步擴展產品系列。 近年AI眼鏡市場持續升溫，Ray-Ban Meta憑藉結合拍攝、通訊及語音助理功能，逐漸由科技產品演變成兼具時尚元素的智能穿戴裝置。

拍攝、翻譯、收發訊息 一副眼鏡完成 新一代Ray-Ban Meta（Gen 3）帶來更輕巧纖薄的設計，並加入3K超高清鏡頭、全新六麥克風系統及可自訂快捷鍵，電池續航力最長可達9小時。 配合Meta AI，用戶無須拿出手機，便可直接透過語音查詢資訊、獲取本地推薦、即時翻譯、收發訊息及設定提醒，同時以第一身視角記錄生活片段。

Aviator 首度加入系列 今次最大亮點之一，是Ray-Ban經典Aviator鏡框首次加入Meta智能眼鏡產品線。這款誕生於上世紀的飛行員眼鏡，多年來一直是品牌代表作。新版本保留標誌性外觀，同時加入AI功能、免提拍攝及開放式音訊體驗，讓經典設計與新科技結合。 除了Aviator外，Wayfarer繼續成為系列核心款式；全新Zena則以較大膽的貓眼輪廓設計，吸引追求個性化造型的消費者。 純音訊版本明年推出 Meta亦公布，將於2026年第四季推出Ray-Ban Meta Audio。與現有產品不同，新系列主打音訊與AI功能，不設攝錄功能，定位更貼近日常佩戴需求。