SOGO Thankful Week 2026 | 掃碼送$100現金券 優惠焦點推介 Dyson 風筒 7折

崇光百貨(SOGO) 一年兩度大型購物盛事「崇光感謝周年慶」回歸。今年適逢崇光40周年，以「40+1喜悅加賞」為主題，推出多項限定優惠、電子現金券及信用卡回贈，並分三個階段舉行，為顧客帶來更豐富的購物體驗。活動分為預購階段（10月16日至22日）、第一階段（10月23日至11月8日）及第二階段（11月9日至22日），銅鑼灣店及啟德店更會於指定日子延長營業時間，方便顧客盡情掃貨。

預購期率先登場 人氣美妝低至 44 折 周年慶預購階段主打美容護膚產品，多個國際品牌推出限定套裝及折扣優惠，低至44折發售。焦點產品包括Sulwhasoo潤燥再生精華套裝、Estée Lauder修復精華雙瓶套裝、Clarins眼部雙精華套裝及SK-II面膜套裝等，讓消費者趁轉季入手護膚品，以更優惠價格提升護膚體驗。 免費送 $100 元電子現金券 由10月17日至11月15日，崇光推出「城市掃碼感謝賞」。SOGO Rewards會員於指定港鐵站及郵箱廣告位置掃描活動二維碼，即有機會獲得$100元電子現金券。

三大主題周接力登場 第一階段期間，崇光將以三大主題周打造不同購物體驗，涵蓋時尚、美妝、潮玩、美食及家居生活。 1. 女神風格選集 發掘專屬時尚品味 10月23日至29日舉行的「女神風格選集」，以都會OL、日系清新、型格潮流及療癒生活四大風格為主題，精選服飾、美妝及配飾優惠，協助消費者按個人風格選購心水產品。 2. 潮玩樂動結合萬聖節氣氛 10月30日至11月5日登場的「潮玩樂動．驚喜賞」，將潮玩、運動與萬聖節元素結合。萬聖節當晚，銅鑼灣店將派發糖果；啟德店則設有節日派對、特色飲品換領、臉部彩繪體驗及互動表演，增添節日歡樂氣氛。

3. 秋日盛宴 煮食 KOL 分享烹飪心得 11月6日至12日舉行的「秋日盛宴」主打家居及美食體驗，現場設有咖啡沖調及拉花示範。著名煮食KOL馬田（Martin）亦將現身啟德店，即場示範烹調日式料理，與市民交流烹飪心得及生活品味。

啟德店加推雙重回贈 周年慶期間，崇光啟德店聯同雙子匯推出「雙子加碼回贈賞」。The Twins Rewards會員於崇光啟德店單一消費滿$2,000元，可獲$50元雙子匯電子現金券；周一至周五單一消費滿$1,000元，則可額外獲$20元Foodhall by GG電子現金券，延續購物及餐飲消費樂趣。 滙豐信用卡享額外 6% 回贈 除周年慶折扣外，滙豐信用卡持卡人亦可享額外回贈優惠。由10月23日至翌年1月3日期間，於崇光百貨累積合資格簽賬滿$3,000元或以上，即可獲額外6%「獎賞錢」回贈，最高可享$700元「獎賞錢」或9,000飛行里數，讓顧客盡享折扣與回贈雙重優惠。

崇光感謝周年慶（預購階段）限定美妝套裝推介 （發售日期：2026年10月16日至22日；發售地點：崇光銅鑼灣店及啟德店）

【銅鑼灣店精選優惠】 Sulwhasoo 皇牌First Care潤燥再生精華套裝 44折 $1,020（ $2,320） Estee Lauder皇牌修復精華雙瓶套裝 46折 $2,430（價值 $5,294） Shiseido免疫力活膚提拉修護組合53折 $2,340（價值 $4,450） Clarins皇牌眼部雙精華套裝52折 $1,375（價值 $2,650） L'OCCITANE EN PROVENCE杏仁緊緻護理套裝83折 $580（價值 $700） 【啟德店精選優惠】 SK-II極緻光蘊精華面膜套裝58折 $1,880（價值 $3,262） SUQQU晶采蜜粉e組71折 $445（價值 $629）