AXA BetterMe Weekend回歸西九 免費玩Pickleball+彈力網球 做任務贏來回韓國機票

想度過悠閒周末？AXA安盛再次於西九舉辦「AXA BetterMe Weekend」，活動以推廣健康生活為主題，參加者可以免費體驗多種新興運動及現場音樂表演等，當中包括匹克球、彈力網球和穿雲箭等。今年「AXA BetterMe Run」主題跑首度登場，MIRROR成員Alton和林德信更會現身主題跑和瑜伽伸展活動，帶領粉絲感受運動的樂趣和建立健康生活習慣。AXA同時安排免費穿梭巴士往返港鐵九龍站及會場，十分方便。

AXA BetterMe Weekend回歸西九！

首辦主題跑 Alton@MIRROR現身領跑！ 今年的BetterMe Weekend推出多項運動體驗，適合不同年齡層參加。首次登場的「AXA BetterMe Run」主題跑系列推出5大主題，涵蓋個人、親子和人寵主題。人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）將會現身5公里賽事「星級嘉賓帶你跑」，帶領粉絲投入跑步樂趣。瑜伽導師Kylie Yim亦會參與融合呼吸與伸展元素的 3 公里「身心健康呼吸跑」，與跑手一起感受運動帶來的身心平衡。活動同時舉辦適合一家大小參與的「合家歡家庭跑」、別具節日氣氛的「萬聖節扮鬼扮馬家庭跑」，以及毛孩友善的「與毛孩一齊跑」，讓不同族群投入運動的趣味。

免費玩Pickleball+彈力網球+穿雲箭 活動同步舉辦「潮玩新『動』感專區」和專為小朋友而設的「童趣『動』感挑戰」。新興運動愛好者可免費體驗多項大熱運動，包括匹克球、彈力網球以及結合閃避球與射箭元素的「穿雲箭」。「童趣『動』感挑戰」聯手利物浦國際足球學校（香港）舉辦，透過一系列的足球遊戲及訓練體驗，培養孩子對足球的興趣。星級瑜伽導師林德信將於 10 月 25 日主持「深呼吸・慢流動」，以瑜伽伸展與呼吸練習，幫助參加者放鬆身心。

做任務贏來回韓國機票！ 與此同時，訪客可大玩多項互動攤位遊戲，完成指定任務更有機會贏取香港快運單人來回南韓大邱機票及價值1,000港元的 Klook 電子禮品卡等，各位萬勿錯過。另外，活動同時設有連場的音樂表演，PER SE 及 Pandora 將分別於 10 月 24 及 25 日登場演出；10 月 24 日晚更會舉行「Cantopop 港式節拍夜」，為觀眾帶來多首注入新元素的經典廣東歌，將氣氛推上高潮。