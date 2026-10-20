置地廣塲打造「此站・中環」盛事 集印贏走66,000里數/THE CHATER全新餐飲體驗(有片)

置地廣塲宣佈推出大型企劃「此站 ‧ 中環」，以「旅遊精神」為靈感串連整個中環街區。除了可憑復古行李箱造型的「中環賞遊誌」免費乘搭電車、於區內指定地點集印贏取高達66,000「亞洲萬里通」里數(足夠兌換日本商務艙來回機票)及豐富禮品外，路易威登(Louis Vuitton)更帶來全球矚目的巨型視覺藝術裝置與快閃展覽。此外，獨家餐飲空間THE CHATER亦以全新面貌登場，並由香港文華東方酒店廚藝團隊設計全新菜單，結合復古火車站貴賓室設計與三樓露天「1889光影站台」，即睇詳情！

中環賞遊誌集章贏走里數+免費坐電車 今次「此站 ‧ 中環」特別推出「中環賞遊誌」(Central Passport)，造型如復古行李箱，裡面除了附有中環探索地圖外，更收錄了電車車長、歌手名人、星級名廚及酒吧創辦人等中環私房推薦。市民及旅客可以在中環全區多個地點免費索取「中環賞遊誌」，並憑誌免費乘搭電車，同時享用區內超過40間指定夥伴(包括蘭桂坊及香港美利酒店)的專屬餐飲優惠。 區內更設有8個指定蓋印地點，只要走訪並集齊任意3個印章，即可到置地廣塲中庭二樓禮品換領站參加抽獎換領驚喜獎賞！禮品內容非常豐富，包括高達 66,000「亞洲萬里通」里數(足夠兌換一套國泰航空日本商務艙來回機票)、26,000里數(可兌換日本經濟艙來回機票)、限量版電車吊飾、磁石貼、「此站・中環」迷你相機、自助照相館體驗，以及Ami招牌牛肉三文治、BaseHall 與 THE CHATER的$50餐飲禮券等，獎品非常豐富。

LV巨型視覺裝置 電車站打卡位 繼巴黎巨型行李箱旗艦店、紐約57街旗艦店及上海「The Louis 路易號」後，路易威登(Louis Vuitton)更將該全球企劃的最新篇章帶至香港中環！即日起在置地廣塲打造一座巨型視覺藝術地標，演繹品牌的「旅行藝術」。同時，置地廣塲中庭設有主題快閃店，以及地庫開放的專屬展覽，帶領訪客深入探索品牌。 此外，置地廣塲與香港電車合作打造「置地電車站」及「歷史長廊」，現場特別重現香港初代電車模型，並展出多個由香港電車慷慨借出的珍貴原裝部件，包括經典車票打孔機、投幣錢箱、原裝駕駛台及俗稱「干都拿」的制流箱，展示中環由昔日海旁貿易港口蛻變為國際都會的軌跡。即日起至10月31日期間，皇后像廣場花園(南)更會呈獻「萬聖狂歡祭 ‧ 中環」，展出《大眼仔巨型裝置》、《甦醒》、《惡魔寶座》及《牢籠》四大萬聖節主題藝術裝置。

文華東方團隊打造THE CHATER全新餐單 置地遮打二樓及三樓的獨特餐飲概念THE CHATER亦以新面貌登場，室內設計靈感源自大型車站貴賓室，充滿優雅復古感；而三樓露天位置更特設靈感來自頭等火車車廂的「1889光影站台」(Platform 1889)，賓客可在此一邊享受美酒佳餚，一邊俯瞰LV巨型藝術裝置及中環天際線。 THE CHATER的全新菜單及酒單由香港文華東方酒店廚藝團隊設計，必食兩道招牌菜式包括經典海南雞飯(配香油飯、小白菜及杞子雞湯)與味噌鱈魚(配中式芥蘭、醃薑及日式味噌湯)；其他精選菜式還有油封鴨腿漢堡配炭黑漢堡包、愛琴海手撕豬肉及黑安格斯肉眼扒等。工作日更提供$328元起的午市套餐，保證各位上班族大飽口服。甜品方面則有招牌栗子蒙布朗、純素植物基底朱古力蛋糕，以及香港奶茶與黑芝麻雪糕等。