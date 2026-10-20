王嘉爾陳冠希聯乘系列登場 TEAM CLOT推5款時尚單品

潮流界迎來新聯乘，王嘉爾主理的TEAM WANG design與陳冠希創立的CLOT推出全新聯名系列TEAM CLOT，帶來人物肖像T恤、Logo T恤、唐裝外套、肖像頭套及馬克杯共5款單品。系列以香港國際區號「852」為設計元素，並以黑白肖像、檔案編號等細節貫穿不同產品，呼應兩個品牌與香港的淵源。系列已發售，香港可於JUICE尖沙咀K11 ART MALL及銅鑼灣門店購買。
黑白肖像T恤配檔案編號 唐裝外套延續聯名設計
今次TEAM CLOT系列以「ON MY WAY．在路上」為主題，將兩位創辦人的形象融入服裝設計。其中，人物肖像短袖T恤分別印有王嘉爾及陳冠希的黑白肖像，配合姓名、人物資料及「CASE NO.852」編號，設計猶如人物檔案。系列另有TEAM CLOT Logo短袖T恤，以黑白配色、852識別符號及氣眼等細節組成整體圖案。
唐裝外套、人物肖像頭套及馬克杯同樣延續系列的設計元素，讓聯名產品不只局限於服裝。整個系列以「CASE NO.852」作為視覺識別，當中的852取自香港國際區號，藉此連繫兩個品牌與這座城市的關係。
以「ON MY WAY」記錄各自的路
王嘉爾與陳冠希雖然成長於不同年代，但兩人均以香港為起點，分別在音樂、時尚及潮流文化領域發展。今次合作以「在路上」為概念，將人生中的選擇、轉變及探索融入系列主題。除了兩位創辦人的肖像，企劃亦邀請滑板手、舞者、DJ、攝影師及設計師等不同領域的人參與，透過佩戴兩人的肖像面罩，呈現不同人物在人生路上的探索與變化。
TEAM CLOT聯名系列發售詳情
發售日期：2026年10月11日上午10時起
發售單品：人物肖像短袖T恤、TEAM CLOT Logo短袖T恤、TEAM CLOT唐裝外套、人物肖像頭套、馬克杯
網上發售：TEAM WANG design官方天貓旗艦店、微信小程序及官方網站；CLOT官方天貓旗艦店；JUICE微信小程序及官方網站
香港及其他地區門店：JUICE尖沙咀K11 ART MALL、銅鑼灣，以及上海、瀋陽、台北、台中等指定門店