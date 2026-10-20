王嘉爾陳冠希聯乘系列登場 TEAM CLOT推5款時尚單品

潮流界迎來新聯乘，王嘉爾主理的TEAM WANG design與陳冠希創立的CLOT推出全新聯名系列TEAM CLOT，帶來人物肖像T恤、Logo T恤、唐裝外套、肖像頭套及馬克杯共5款單品。系列以香港國際區號「852」為設計元素，並以黑白肖像、檔案編號等細節貫穿不同產品，呼應兩個品牌與香港的淵源。系列已發售，香港可於JUICE尖沙咀K11 ART MALL及銅鑼灣門店購買。

黑白肖像T恤配檔案編號 唐裝外套延續聯名設計

今次TEAM CLOT系列以「ON MY WAY．在路上」為主題，將兩位創辦人的形象融入服裝設計。其中，人物肖像短袖T恤分別印有王嘉爾及陳冠希的黑白肖像，配合姓名、人物資料及「CASE NO.852」編號，設計猶如人物檔案。系列另有TEAM CLOT Logo短袖T恤，以黑白配色、852識別符號及氣眼等細節組成整體圖案。

唐裝外套、人物肖像頭套及馬克杯同樣延續系列的設計元素，讓聯名產品不只局限於服裝。整個系列以「CASE NO.852」作為視覺識別，當中的852取自香港國際區號，藉此連繫兩個品牌與這座城市的關係。