壽司郎新品｜壽司郎聯乘韓國《黑白大廚》名廚蔣皓埈！10.21起必試3款日韓融合限定壽司美食 大推高水準醬漬牡丹蝦雙味

壽司郎又有新品登場！壽司郎聯乘韓國料理競賽節目《黑白大廚》中的人氣名廚蔣皓埈，特別推出3款期間限定料理。名廚蔣皓埈將其旗下話題名店「皓烈」與「JUUI」的招牌菜靈魂及韓國傳統飲食文化完美融入日式壽司之中，分別有醬漬牡丹蝦雙味、鯖魚押壽司配海苔佃煮拌醋飯以及炸蝦餅配特製他他醬，下文即睇介紹！

壽司郎首次聯乘韓國《黑白大廚》名廚蔣皓埈 蔣皓埈主廚有近20年日式料理經驗，曾在韓國知名料理競賽節目《黑白大廚》中憑精湛日料功底與獨特料理哲學晉級八強，實力早獲肯定。他主理的高級海鮮餐廳「皓烈」（前NEGI LIVE）以細緻手藝呈現食材原味，深受韓國明星與饕客青睞；另一間日式小酒館「JUUI」則主打摩登創意和食，自今年9月開幕以來已憑多款人氣菜式打響名堂。今次聯乘企劃蔣主廚沒有單純複製名店菜式，而是將韓國料理中不可或缺的「醬油蝦」風味、地道「拌」文化，以及其餐廳的人氣菜式重新演繹，3款作品各自展現日韓飲食文化風味，也為壽司郎的熟悉味道注入新鮮感，絕對值得一試！