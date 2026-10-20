荃新天地滋味市集10.24登場 匯集15+港台澳美食 必吃澳門首創「熔岩拉絲麻糬牛角包」

荃灣再次變身美食天堂！荃新天地將於10月及11月指定日子推出「荃天食滋味市集」，聚集超過15間香港、澳門及台灣人氣品牌，包括荃灣本地滋味民豐餃子‧甜品及澳門人氣烘焙店「Bread Station」等，各位吃貨不容錯過。

匯聚15+人氣品牌

市集集合超過15間人氣品牌，涵蓋多款鹹甜點及限定美食。最讓人期待的，當然是香港與台北人氣品牌Circle Bakery與Atelier RAW & Siblings首度攜手打造的貓咪牛油曲奇及限定Tiramisu。澳門爆紅品牌Bread Station更加帶來當地首創的「熔岩拉絲麻糬牛角包」，十分邪惡，讓人一試難忘。而本地品牌陣容同樣精彩。

荃灣街坊熟悉的民豐餃子‧甜品將港式奶茶文化帶到市集；首次現身市集的小店拉麵台風「BAO」推出新品特色魚介豚骨「BAO」；精品咖啡品牌HB Espresso Coffee & Roaster以應節的Halloween有汽咖啡梳打迎接月尾來臨的萬聖節。