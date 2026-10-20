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出版：2026-Oct-20 19:00
更新：2026-Oct-20 19:00

荃新天地滋味市集10.24登場 匯集15+港台澳美食 必吃澳門首創「熔岩拉絲麻糬牛角包」

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Nose 32

荃灣再次變身美食天堂！荃新天地將於10月及11月指定日子推出「荃天食滋味市集」，聚集超過15間香港、澳門及台灣人氣品牌，包括荃灣本地滋味民豐餃子‧甜品及澳門人氣烘焙店「Bread Station」等，各位吃貨不容錯過。

「荃天食滋味市集」

荃新天地將於10月及11月指定日子推出「荃天食滋味市集」！

匯聚15+人氣品牌

市集集合超過15間人氣品牌，涵蓋多款鹹甜點及限定美食。最讓人期待的，當然是香港與台北人氣品牌Circle Bakery與Atelier RAW & Siblings首度攜手打造的貓咪牛油曲奇及限定Tiramisu。澳門爆紅品牌Bread Station更加帶來當地首創的「熔岩拉絲麻糬牛角包」，十分邪惡，讓人一試難忘。而本地品牌陣容同樣精彩。

荃灣街坊熟悉的民豐餃子‧甜品將港式奶茶文化帶到市集；首次現身市集的小店拉麵台風「BAO」推出新品特色魚介豚骨「BAO」；精品咖啡品牌HB Espresso Coffee & Roaster以應節的Halloween有汽咖啡梳打迎接月尾來臨的萬聖節。

「荃天食滋味市集」 「荃天食滋味市集」雲集逾15個人氣小店及本地特色美食品牌 Circle bakery x Atelier RAW ＆ Siblings 貓貓Tiramisu & 迷你叉燒菠蘿包蛋糕 Atelier RAW & Siblings則呈獻人氣雪花酥、牛軋餅及牛軋糖 三十年家傳金牌茶底製作出港式奶茶味道的⾦⼆少奶茶 社企天糧行膳首度與百年本地老字號悅和醬園聯手，推出市集限定的街頭小食組合 人氣港式街頭小食店棟篤食 澳門人氣烘焙店Bread Station (1) 澳門人氣品牌RORO EATOLOGY跨海進駐

消費滿額即免費夾糖！

童年回憶夾糖同步登陸荃新天地。商場將於10月30及31日限定推出「Trick or Treat夾糖獎賞」。顧客只須活動當日以電子消費滿指定金額，即可免費夾取100g糖果。10月31日當日，訪客只須Like或Follow荃新天地Facebook或IG專頁，即可免費換領Halloween造型棉花糖，打造歡樂節日。

天糧行膳推出萬聖節夾糖

免費夾取100g糖果

「荃天食滋味市集」詳情：

日期：

10月24-25日、30-31日及11月1日（一共五日）

時間：

12nn – 9pm 

地點：

荃新天地1期花園廣場

參展品牌︰

  1. Circle Bakery(香港) x Atelier RAW & Siblings(台灣)

  2. Bread Station(澳門)

  3. RORO EATOLOGY(澳門) [只於10月24-25日參與市集]

  4. 民豐餃子‧甜品  [只於活動日期每日12nn-3pm參與市集]

  5. 天糧行膳(社企) x 悅和醬園

  6. 拉麵台風「BAO」

  7. 峰味正氣良方

  8. 泰饌海南雞

  9. 棟篤食

  1. 豬隊友

  2. 暖心芝作 [只於10月25, 30-31日及11月1日參與市集]

  3. 阿嬤飯團

  4. 低調高手 

  5. HB Espresso Coffee & Roaster

  6. 真墨魚 [只於10月24及31日參與市集]

  7. 金二少樽仔奶茶  [只於10月24-25及30日參與市集]

  8. Azooms  [只於11月1日參與市集]

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