食自助餐兼做評判 JW萬豪11月推9款低碳菜式 食客票選廚藝比賽冠軍

去酒店食自助餐，除了任食海鮮、刺身及各款熱葷，今個11月還可以參與一場廚藝比賽。香港JW萬豪酒店The Lounge聯乘「綠惜煮意」全電煮食比賽，將9道入圍決賽的低碳菜式加入自助晚餐，食客品嚐之餘，更可掃描二維碼投票，選出最喜愛的作品。公眾評選由11月2日至21日舉行，自助餐成人每位$598起，除了試新菜，還可為參賽廚師投下重要一票。
9款入圍菜式登場 分3組角逐
決賽共有9道入圍菜式，分別來自青年廚師組、專業廚師組及業餘煮食組，每組各有3道作品。與一般廚藝比賽不同，入圍作品不會只在評審席上亮相，而是由香港JW萬豪酒店行政總廚黃致銓帶領廚藝團隊，按照參賽者提供的食譜製作，再分階段於The Lounge自助晚餐供應，讓食客親自試味。
青年廚師組以雞或鴨為指定食材，入圍作品包括「紅酒菌香鴨靈頓」、「綠惜禽香三味碟」及「鳳髀藏糯．錦卷呈祥」；專業廚師組以魚或蝦入饌，有「老壇酸菜敲敲蝦」、「川香玲瓏鮮蝦脆福袋」及「暮煙銀鱈．流金海蝦」；業餘煮食組則以牛或豬為指定食材，帶來「琥珀琉璃肉」、「金色御天堂」及「藏．韻」。
9道菜式將分階段推出，並非全部同時供應。想品嚐特定菜式的話，訂座前宜先向酒店查詢當日供應安排。
食客掃碼投票 12月17日揭曉賽果
今次比賽分為青年廚師、專業廚師及業餘煮食3組，鼓勵參賽者運用本地採購及可持續食材，配合全電烹調方式創作菜式。賽制由蔡和平設計，先由專業評審在初賽選出9道入圍作品，再交由酒店廚藝團隊按食譜製作。到了公眾評選階段，就讓各位食客透過專屬二維碼投票，選出心水菜式，投票結果其後由業界評審團覆核，最終結果將於12月17日頒獎禮公布。
冰鎮海鮮、刺身、北京烤鴨照食
除了限定供應的比賽菜式，The Lounge自助晚餐原有美食亦繼續供應，包括冰鎮海鮮、新鮮刺身、鐵板燒及頂級切肉，熱食則有招牌即煮雲吞麵、燜鮑魚及北京烤鴨等。大家還可以一次過品嚐酒店自助餐的經典美食，再試試9道入圍作品，為喜愛的菜式投票。
JW萬豪The Lounge自助晚餐詳情
公眾評選日期：2026年11月2日至21日
供應時間：星期一至六晚上7時至10時
星期一至四：成人每位$598；小童（3至12歲）每位$418
星期五、六：成人每位$638；小童（3至12歲）每位$448
訂座：JW網上商店
備註：另收加一服務費
地址：香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店The Lounge