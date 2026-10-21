食自助餐兼做評判 JW萬豪11月推9款低碳菜式 食客票選廚藝比賽冠軍

去酒店食自助餐，除了任食海鮮、刺身及各款熱葷，今個11月還可以參與一場廚藝比賽。香港JW萬豪酒店The Lounge聯乘「綠惜煮意」全電煮食比賽，將9道入圍決賽的低碳菜式加入自助晚餐，食客品嚐之餘，更可掃描二維碼投票，選出最喜愛的作品。公眾評選由11月2日至21日舉行，自助餐成人每位$598起，除了試新菜，還可為參賽廚師投下重要一票。

9款入圍菜式登場 分3組角逐

決賽共有9道入圍菜式，分別來自青年廚師組、專業廚師組及業餘煮食組，每組各有3道作品。與一般廚藝比賽不同，入圍作品不會只在評審席上亮相，而是由香港JW萬豪酒店行政總廚黃致銓帶領廚藝團隊，按照參賽者提供的食譜製作，再分階段於The Lounge自助晚餐供應，讓食客親自試味。

青年廚師組以雞或鴨為指定食材，入圍作品包括「紅酒菌香鴨靈頓」、「綠惜禽香三味碟」及「鳳髀藏糯．錦卷呈祥」；專業廚師組以魚或蝦入饌，有「老壇酸菜敲敲蝦」、「川香玲瓏鮮蝦脆福袋」及「暮煙銀鱈．流金海蝦」；業餘煮食組則以牛或豬為指定食材，帶來「琥珀琉璃肉」、「金色御天堂」及「藏．韻」。