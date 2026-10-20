Wine & Dine 2026｜香港美酒佳餚巡禮新推「Coffee Village咖啡園」14個特色攤位 廣東歌派對/咖啡調酒工作坊

Wine & Dine 2026｜美酒佳餚巡禮新推「Coffee Village咖啡園」14個特色攤位 玩廣東歌派對/咖啡調酒工作坊

香港美酒佳餚巡禮將於2026年10月29日至11月1日重返中環海濱活動空間及添馬公園！今年場內特別設立全新主題專區「Coffee Village 咖啡園」，匯聚14個香港及國際頂尖咖啡與飲品品牌，以「打破界限，品味無限」為概念，活動將包羅精品咖啡、茶酒、創意特調、甜點及港式美食，場內更聯同多個音樂單位及國際咖啡品牌，帶來一系列豐富活動，大家正計劃去Wine & Dine的話一於預留時間到專區歎咖啡啦！

集結香港、新加坡、澳門特色咖啡品牌 「Coffee Village 咖啡園」匯聚14個香港及國際頂尖咖啡與飲品品牌，當中包括來自新加坡的 Kyuukei Coffee 帶來招牌 Mont Blanc，以精緻精品咖啡完美融合南洋風味；澳門首家黑膠咖啡店 3345MACAU 則將音樂概念融入咖啡，推出 ALMOST LOVER《命中注定》及 HALLELUJAH 等特調，利用冷透果香與豐富香料，演繹出如黑膠唱片般細膩的情緒層次。本地人氣品牌同樣帶來多款限定跨界限定新品，包括 The Ice Cream & Cookie Co. 的濃郁 AFFOGATO 意式雪糕咖啡，以及玩味十足的咖啡跨界聯乘，咖啡迷切勿錯過！

意大利咖啡機品牌De'Longhi 咖啡調酒工作坊 意大利知名家用咖啡機品牌 De’Longhi 於 Experience Zone 設置大型體驗區，邀請 WCC 認證國際感官評審 Flora 主持一系列「Coffee x Mixology」咖啡調酒工作坊。現場設有三大主題，示範如何利用家中常見工具及日常食材，將咖啡昇華為極具風格的創意調酒。參加者可親身體驗經典 Espresso Martini、清新柚子咖啡氈湯力（Yuzu Coffee Gin Tonic），以及甜品風味的特色啡酒。同場更設有黑膠咖啡館與居家咖啡體驗吧，將港式飲食文化融入創作，呈獻富有本地情懷的「蛋撻 Egg Tart」及焦香層次滿載的「Caramel Toast」等特色風味。

限定廣東歌派對＋Coffee Rave 活動期間的音樂節目同樣精彩，舞台將一連四日帶來多元化的音樂風格表演。黃昏時分，Mini Stage 將由多位知名 DJ 帶來動感十足的 Coffee Rave，為中環海濱注入澎湃節拍；適逢萬聖節前夕，10月31日更會迎來 CANTOPOP by BEAT FRIDAY 廣東歌派對，讓全場沉浸在熟悉的廣東旋律之中。此外，Chill Zone 亦有現場樂隊帶來結他與人聲演出的 Chill & Live，從午後的悠閒樂韻到夜間的微醺派對，帶來全天候的聽覺享受。

即睇心水必試推介 今次 Coffee Village 雲集多款城中熱話限定風味，絕對能滿足一眾咖啡迷！人氣網紅熱店 flow float 帶來極具話題性的 -86度咖啡特調，將醇厚咖啡風味結合溫柔椰香與椰子 Rum 酒，帶來充滿熱帶風情的微醺滋味；麥子啤酒旗下的 Mak's Cofbeer 則以咖啡與啤酒的跨界配搭為核心，將曼特寧咖啡與朱古力麥芽黑啤完美融合，在苦甜交織間探索烘焙香氣的極致平衡。

此外，公利真料竹蔗水與吱吱朕攜手合作，以本地傳統涼茶元素為基礎，大膽混入咖啡、烈酒與豐富氣泡，重新演繹經典懷舊的「公利黑羅漢」；而鴻運冰廳餅店則以港式冰室的經典茶餐廳記憶為核心，透過甜點、鹹食及創意鴛鴦，展現香港地道飲食文化的獨特玩味。



香港美酒佳餚巡禮 2026 — Coffee Village 咖啡園