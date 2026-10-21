越南旅遊｜太陽富國航空全新直飛河內航線 每日一班香港直航+包23KG行李

越南太陽富國航空繼早前開通富國島至香港直飛航線後，正式於2026年9月30日開通「河內—香港」國際直飛航線，成為該航空公司第二條連接越南與香港的重點航線。全新直航服務提供每日一班往返航班，即睇詳情。

航班適合商務客出差或旅客周末短途行程而設。旅客抵達河內後剛好可以辦理酒店 Check-in，隨即展開古街探索，品嚐香濃的越南蛋咖啡。配合現有的富國島直航航線，大家更可靈活安排「河內入、富國島出」的雙城玩法，一次過玩盡北越文化與珍珠島陽光海灘。

「空中度假村」體驗 包23KG行李+免費5GB eSIM

太陽富國航空主打「空中度假村」奢華體驗。票價已直接包含 23 公斤託運行李限額及免費機上餐點，買手信無後顧之憂！登機後，旅客會被富國島希爾頓格芮精選酒店(La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton)同款的五星級招牌香氣包圍，搭配新一代座艙與現代化無線機上娛樂系統，飛行過程舒適。合資格國際旅客更可透過「Touch Vietnam, Stay Connected」計劃免費獲贈 5GB eSIM，一抵達越南即可輕鬆上網打卡。

尊享 Sun Signature 禮遇 與航線網絡擴展

常客福利方面，太陽富國航空設有「Sun Signature」常客計劃。會員不僅可累積積分兌換獎勵機票、額外行李及選座服務，更能享用行政貴賓室（Sun Executive Lounge）、優先辦理登機與託運，並享有太陽集團旗下度假村的多項優惠。