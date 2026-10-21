越南旅遊｜太陽富國航空全新直飛河內航線 每日一班香港直航+包23KG行李

越南太陽富國航空繼早前開通富國島至香港直飛航線後，正式於2026年9月30日開通「河內—香港」國際直飛航線，成為該航空公司第二條連接越南與香港的重點航線。全新直航服務提供每日一班往返航班，即睇詳情。
每日一班往返河內香港服務
太陽富國航空全新的河內—香港直航服務，航班時間如下：
河內 → 香港｜9G530：每日上午 9:20 起飛，當地時間下午 12:05 抵港
香港 → 河內｜9G531：每日下午 1:05 起飛，當地時間下午 2:00 抵達河內
航班適合商務客出差或旅客周末短途行程而設。旅客抵達河內後剛好可以辦理酒店 Check-in，隨即展開古街探索，品嚐香濃的越南蛋咖啡。配合現有的富國島直航航線，大家更可靈活安排「河內入、富國島出」的雙城玩法，一次過玩盡北越文化與珍珠島陽光海灘。
「空中度假村」體驗 包23KG行李+免費5GB eSIM
太陽富國航空主打「空中度假村」奢華體驗。票價已直接包含 23 公斤託運行李限額及免費機上餐點，買手信無後顧之憂！登機後，旅客會被富國島希爾頓格芮精選酒店(La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton)同款的五星級招牌香氣包圍，搭配新一代座艙與現代化無線機上娛樂系統，飛行過程舒適。合資格國際旅客更可透過「Touch Vietnam, Stay Connected」計劃免費獲贈 5GB eSIM，一抵達越南即可輕鬆上網打卡。
尊享 Sun Signature 禮遇 與航線網絡擴展
常客福利方面，太陽富國航空設有「Sun Signature」常客計劃。會員不僅可累積積分兌換獎勵機票、額外行李及選座服務，更能享用行政貴賓室（Sun Executive Lounge）、優先辦理登機與託運，並享有太陽集團旗下度假村的多項優惠。
成立一年極速擴展 國際航線增至11條
太陽富國航空於2025年正式成立，旨在完善太陽集團「飛行．住宿．玩樂」的綜合旅遊生態系。隨著「河內—香港」航線的開通，該公司的國際航線網絡已拓展至 11 條。目前其航線以富國島為樞紐，航點已全面涵蓋香港、台北、成都、新加坡、吉隆坡、曼谷及首爾等亞洲主要城市。
太陽富國航空 河內—香港直飛航線
開航日期：2026 年 9 月 30 日
班次：每日一班往返
航班：9G530 河內 9:20 → 香港 12:05｜9G531 香港 13:05 → 河內 14:00（當地時間）
票價包括：23 公斤託運行李｜機上餐點