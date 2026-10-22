免費敦煌文化中樂講座︱香港天籟敦煌樂團甘聖希 帶你用耳朵聽歷史 感受華夏文化的浩瀚

靜默千年的壁畫與古老文物，如何轉化為當代中樂旋律？「從敦煌到世界；從古代到未來：於音樂中尋找文化的聲音」系列講座迎來第四節，香港天籟敦煌樂團藝術總監暨駐團作曲家甘聖希將作講者，以《如果文物會唱歌》為題，引領觀眾走進一場跨時空的視聽文化之旅。講座將於今個周六下午3時沙田大會堂會舉行，費用全免，歡迎公眾報名參加。
用當代中樂活化千年歷史
博物館中的書畫、雕塑與青銅器物雖然不會言語，背後卻藏著無數歷史與文化，更包括人類情感。本次講座以敦煌壁畫及各大博物館珍貴藏品為核心，甘聖希將分享他從文物的形態、斑斕色彩、細緻紋飾，以至其歷史背景中吸取創作靈感，並運用中樂的旋律、節奏、配器，與現代音樂創作手法，將靜態的視覺形象與深厚的文化內涵，轉化為動人音符。他的創作不但是對文物外觀的音樂描繪，更是對當中時代精神二度創作，讓沉默的歷史被聽見，延續古老文物的新生命。
講者甘聖希於香港演藝學院一級榮譽成績畢業，主修作曲與電子音樂，隨後獲東蓮覺苑獎學金，於香港大學修讀佛學研究碩士。他結合現代音樂與東方哲學思維的獨特背景，讓他活化傳統文化時，能注入更深的人性與藝術歷史感。甘聖希自2018年起加入香港天籟敦煌樂團擔任駐團作曲，2022年底接任藝術總監，多年來致力於將敦煌古樂及中華文化之美介紹給大眾。
免費講座先到先得
天籟敦煌樂團的「從敦煌到世界」系列講座，將於10、11月陸續舉行，透過不同演講主題，探索絲路的深遠意義。今次率先開放報名的是10月份場次，名額有限，先到先得。市民可透過網上表格免費登記及預留座位，後續場次報名資訊，會在樂團的社交平台公布。喜愛中樂、歷史與博物館文化的市民，切勿錯過這場兼具視覺與聽覺的文化講座。
「從敦煌到世界；從古代到未來：於音樂中尋找文化的聲音」系列講座詳情：
日期：10月24日
時間：下午3時(活動全長約1小時15分)
地點：沙田大會堂會議室
門價：費用全免
報名及查詢：香港天籟敦煌樂團