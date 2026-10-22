免費敦煌文化中樂講座︱香港天籟敦煌樂團甘聖希 帶你用耳朵聽歷史 感受華夏文化的浩瀚

靜默千年的壁畫與古老文物，如何轉化為當代中樂旋律？「從敦煌到世界；從古代到未來：於音樂中尋找文化的聲音」系列講座迎來第四節，香港天籟敦煌樂團藝術總監暨駐團作曲家甘聖希將作講者，以《如果文物會唱歌》為題，引領觀眾走進一場跨時空的視聽文化之旅。講座將於今個周六下午3時沙田大會堂會舉行，費用全免，歡迎公眾報名參加。

用當代中樂活化千年歷史



博物館中的書畫、雕塑與青銅器物雖然不會言語，背後卻藏著無數歷史與文化，更包括人類情感。本次講座以敦煌壁畫及各大博物館珍貴藏品為核心，甘聖希將分享他從文物的形態、斑斕色彩、細緻紋飾，以至其歷史背景中吸取創作靈感，並運用中樂的旋律、節奏、配器，與現代音樂創作手法，將靜態的視覺形象與深厚的文化內涵，轉化為動人音符。他的創作不但是對文物外觀的音樂描繪，更是對當中時代精神二度創作，讓沉默的歷史被聽見，延續古老文物的新生命。