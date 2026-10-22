中英劇團聯手北京鼓樓西戲劇 演音樂劇版《邊城》 鍾志榮以歌書寫沈從文的純與美

中英劇團首度夥拍北京鼓樓西戲劇，將中國現代文學大師沈從文的巔峰之作《邊城》，搬上音樂劇舞台。導演司徒慧焯與音樂人鍾志榮再度聯手，引領香港觀眾走進如畫的湘西茶峒小鎮，聚焦那些活在邊城中的純美靈魂。

作為中國文學史上的傳奇，《邊城》曾榮登《亞洲週刊》「二十世紀中文小說100強」第二位。本劇故事圍繞情竇初開的少女翠翠、相依為命的老船夫爺爺，以及船總的兩個兒子——儺送(二老)與天保(大老)展開，兄弟對翠翠都有愛意。翠翠與儺送因端午節一場誤會，兩人漸生情緒，然而命運卻編織出無法挽回的意外，天保離去、爺爺驟逝，儺送覺得對不起哥哥，決定南下經商。翠翠生命中最重要的人，就這樣悄然缺席。舞台將文字轉化為直達心靈的戲寶，細緻描繪翠翠將溫柔的等待。