中英劇團聯手北京鼓樓西戲劇 演音樂劇版《邊城》 鍾志榮以歌書寫沈從文的純與美

中英劇團首度夥拍北京鼓樓西戲劇，將中國現代文學大師沈從文的巔峰之作《邊城》，搬上音樂劇舞台。導演司徒慧焯與音樂人鍾志榮再度聯手，引領香港觀眾走進如畫的湘西茶峒小鎮，聚焦那些活在邊城中的純美靈魂。
作為中國文學史上的傳奇，《邊城》曾榮登《亞洲週刊》「二十世紀中文小說100強」第二位。本劇故事圍繞情竇初開的少女翠翠、相依為命的老船夫爺爺，以及船總的兩個兒子——儺送(二老)與天保(大老)展開，兄弟對翠翠都有愛意。翠翠與儺送因端午節一場誤會，兩人漸生情緒，然而命運卻編織出無法挽回的意外，天保離去、爺爺驟逝，儺送覺得對不起哥哥，決定南下經商。翠翠生命中最重要的人，就這樣悄然缺席。舞台將文字轉化為直達心靈的戲寶，細緻描繪翠翠將溫柔的等待。
杜琪峯御用配樂
音樂部分，曾為電影《黑社會》、《鎗火》、《我和春天有個約會》配樂的音樂總監鍾志榮，今次負責編劇、作曲及填詞，他，以現代作曲技法為淡雅鄉村愛情故事，注入悽然旋律。演員方便，本次演出採用「雙卡司」交替演出，分別由陳雅媛與李美蒑飾演翠翠、劉仲軒與袁浩楊飾演二老。一眾實力派演員將在舞台上載歌載舞，將河上渡頭的歲月，與熱烈的划龍舟場景立體呈現。
這齣由港京兩地舞台工作者一起創作的粵語音樂劇，曾移師至東莞松山湖進行排練，香港首演後將展開大規模內地巡演。尾場設有粵語口述影像通達服務，適合8歲或以上人士觀看。
《邊城》詳情：
日期：10月24日至11月8日
地點：葵青劇院演藝廳
票價：$580 / $480 / $380 / $280
查詢：中英劇團