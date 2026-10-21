網上熱話｜網購12.8L內地大桶蒸餾水 網民戥送貨員可憐：咁重點樣拎

香港人生活節奏急速，不少人習慣以網購形式購買日常生活所需，節省外出購物時間，方便又快捷。不過，當大家避免拎過重物品而選擇網購的同時，其實一眾送貨員一直為大家負重前行。早前，有網民就發現有人經網購平台訂大桶蒸餾水，除了不解為何連水都要從內地網購來港，更戥一眾送貨員可憐，引來大批網民熱烈討論。

網購內地便宜貨物引熱議 網購絕對是現時的購物大趨勢，加上淘寶、拼多多等平台一直宣揚免運費，只需付上相對便宜的物品價錢，就可以用免運費的形式直接送貨上門，如此快靚正，完全符合港人急速的生活節奏。不過，正正因為淘寶、拼多多成為港人網購的主要平台，總會有人討論由內地購買相關貨物來港，是否真的較便宜和安全。

蒸餾水都要靠網購 早前，有網民路過街頭，發現送貨員準備派送的淘寶、拼多多貨件中，竟出現多桶12.8L的怡寶蒸餾水，猜測有市民專門由內地平台網購蒸餾水來港。經網民查證後，發現蒸餾水送貨來港的確免運費，而且一桶12.8L的蒸餾水售價僅人民幣14.6元，可能因此吸引部份市民購買。不過，發文者就對此行為感到十分不解，「雖然話包郵啫，但唔使咁樣買呀？4支13kg嘅蒸餾水...真係好黐線！」