狗狗耳朵長期發炎？別讓小問題變成大手術

診所裏常聽到的對話：「醫生，我隻狗成日搖頭抓耳，耳仔又有味，滴咗好耐藥水，好咗又復發。」

狗狗的耳道比我們想像中長，而且呈「L」形，水分和耳垢很容易積在裏面。耳朵一旦反覆發炎，耳道壁就會慢慢變厚、變窄，時間久了甚至會鈣化。到了這個地步，藥水根本無法滲入，不管用藥多久都未必能根治。很多時候，耳病背後還有過敏之類的原因，如果不解決根本問題，病就會一次又一次回來。貴婦犬、曲架犬和鬥牛犬都是常見的受害者。

所以，如果你發現狗狗經常搖頭抓耳、耳朵紅腫、有異味或分泌物，或者出現耳水（前庭）問題，例如頭歪向一邊、失去平衡，請盡早帶牠看獸醫。急性外耳炎通常用外用藥物就能處理，拖成慢性就麻煩了，因為耳道的改變往往無法復原。