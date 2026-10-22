狗狗耳朵長期發炎？別讓小問題變成大手術

診所裏常聽到的對話：「醫生，我隻狗成日搖頭抓耳，耳仔又有味，滴咗好耐藥水，好咗又復發。」
狗狗的耳道比我們想像中長，而且呈「L」形，水分和耳垢很容易積在裏面。耳朵一旦反覆發炎，耳道壁就會慢慢變厚、變窄，時間久了甚至會鈣化。到了這個地步，藥水根本無法滲入，不管用藥多久都未必能根治。很多時候，耳病背後還有過敏之類的原因，如果不解決根本問題，病就會一次又一次回來。貴婦犬、曲架犬和鬥牛犬都是常見的受害者。
所以，如果你發現狗狗經常搖頭抓耳、耳朵紅腫、有異味或分泌物，或者出現耳水（前庭）問題，例如頭歪向一邊、失去平衡，請盡早帶牠看獸醫。急性外耳炎通常用外用藥物就能處理，拖成慢性就麻煩了，因為耳道的改變往往無法復原。
有些狗狗來求診時，耳道已經窄得幾乎閉塞，藥物完全幫不上忙。這時候，全耳道切除及鼓室泡切開術（TECA-BO）可能是唯一的出路。簡單說，就是把病變的耳道整條切走，再清理中耳，從源頭解決感染和痛楚。近期就有一隻六歲的貴婦犬，雙耳發炎長達四五年，接受這個手術後明顯舒服了很多。貓咪偶爾也會需要同樣的手術，例如耳道內的耵聹腺形成囊腫，令耳道慢慢收窄。
當然，這個手術不是沒有風險。最常見的是面神經無力，令眼睛未能正常眨動，期間需要使用眼藥水或眼藥膏潤滑保護眼睛。不過大多數屬暫時性，一般在四至六星期內恢復。另外，術後聽力會受影響，但長期發炎的狗，聽力往往早就大打折扣了。
最後想給各位主人幾個小提醒。平日多留意狗狗的耳朵，發現不妥盡快看獸醫。不要用棉花棒掏耳朵，也不要洗得太勤，洗耳水按獸醫的指示用就好。游水或洗澡之後，記得把耳朵抹乾。如果有過敏，要一併處理。耳朵看起來好了，也請依時覆診。
耳朵發炎不是小事，但及早處理，大部分狗狗都不用走到手術那一步。
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專欄：城大動物醫療中心 『動物醫聊』
簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。