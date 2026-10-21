第20屆大角咀廟會11.1回歸 千人文化巡遊/梅花樁表演/500呎長夜光舞龍 免費送100碗麥奀細蓉

香港年度文化盛事大角咀廟會將於11月1日回歸！今年廟會繼續帶來多項特色項目，包括千人巡遊、梅花樁表演和焦點全港最長500呎炫彩LED夜光花式龍表演等。信和集團更設置免費接駁巴士往返奧海城2期及廟會盛事地點，並免費大派100碗麥奀細蓉，有表演睇又有得食，各位萬勿錯過。

必看千人巡遊+梅花樁表演 第20屆大角咀廟會以「廟會聚人情 文化匯香江」為主題，將非物質文化遺產、當代潮流與社區共融合而為一，為傳統文化帶來全新體驗。重頭戲必定是千人文化巡遊，約25隊隊伍、近千名表演者將會沿著福全街、櫸樹街及杉樹街前進，向沿途觀眾展示特色民族文化。另一焦點傳統梅花樁表演同樣精彩。廟會邀請郭氏功夫金龍醒獅團到場表演，象徵著香港十八區18頭醒獅將會在梅花樁上表演各項絕技，祝願香港吉祥繁榮。

50+美食攤檔 一次過品嘗各地小食 活動同時設有多個攤檔，讓人盡情掃街，感受各地美食滋味。屆時福全街兩側將會設有超過50檔攤位，除了售賣港式懷舊小食，訪客亦可入手各式少數族裔地道食品。活動同時設有時裝表演和千人盆菜宴，欣賞融合古典與現代風格的服裝，以及共進代表滿堂吉慶、豐衣足食的盆菜宴。

全港最長500呎夜光花式龍表演！ 夜幕降臨，象徵炫彩夜光花式舞龍登場。全港最長500呎LED夜光花式龍將於當晚8點半現身，附近街道將會關上街燈，醒獅團率領的夜光龍會在1小時內穿梭大角咀多條街道，為觀眾帶來一場視覺盛宴。

免費接駁巴士 送禮品+限量麥奀細蓉 為方便市民往返會場，信和集團將於活動當日安排免費接駁巴士往返往來奧海城2期及廟會地點。當日乘搭免費接駁巴士的人士，可於去程免費獲得精美禮品，而首100名回程往奧海城的商場會員則可免費獲得麥奀細蓉一碗，各位不妨把握機會。