7-Eleven青花驕聯乘系列回歸 6款全新椒麻美食！$12起歎吞拿魚包/牛肚/手撕雞熱捲餅

麻辣控注意！去年引起熱話的7-Eleven與台灣人氣麻辣火鍋名店「青花驕」聯乘系列重磅回歸！7-Eleven自家品牌 7-SELECT去年首度與「青花驕」攜手，其獨特風味擄獲無數食客味蕾。今年兩大品牌再度強強聯手，即日起於全線 7-Eleven推出全新椒麻美食系列。除了7-SELECT推出的6款低至$12起的期間限定輕食外，更獨家引入5款台灣青花驕特色小食與鍋物。連「7仔食檔」亦加入聯乘，帶來3款即製熱食及1款解辣特飲，隨時隨地歎盡道地台式椒麻滋味。

今次7-SELECT與「青花驕」合作推出的6款期間限定輕食，將青花椒清香與麻辣層次融入輕食之中，非常適合上班族作早餐或宵夜。首推低至$12的「青花椒麻吞拿魚包」，鬆軟麵包包裹鮮美吞拿魚，夾雜微微花椒麻香。則不能錯過「青花椒牛肚」，牛肚入味軟腍且伴隨陣陣麻香，絕對是解饞首選。此外，系列還包括香嫩多汁的「椒麻雞髀」，以及分量感十足的「青花椒麻雞扒三文治」與「青花椒麻手撕雞熱捲餅」，秘製椒麻醬汁與嫩滑雞肉結合，另外有韓式風味的「青花椒麻豬肉韓式手卷」，台韓風味撞擊，相當有驚喜。

6款全新期間限定輕食 低至$12起

除了 7-SELECT 輕食外，7-Eleven今次獨家引進 5 款由「青花驕」打造的台式特色產品，將經典火鍋風味轉化為隨手可得的小食與鍋物。當中包括流心且帶淡雅花椒香的「青花驕椒香溏心蛋」，以及香氣四溢的「青花驕椒麻雞肉串」。正餐方面則有「青花驕麻辣雞肉拌麵」與熱騰騰的「青花驕椒麻一品鍋」，濃郁湯底與麻辣醬汁包裹豐富食材，猶如置身台灣火鍋店。更有起司控最愛的「青花驕椒香芝士豬肉捲」，香濃芝士配合椒麻豬肉餡，咬開更呈現拉絲效果。

7仔食檔即製熱食登場 必試凍檸檬酸梅汁

為帶來熱氣騰騰的體驗，7-Eleven「7仔食檔」亦正式加入！今次推出3款即製椒麻熱食，包括惹味彈牙的「青花椒麻撈麵 / 撈竹昇麵」、外脆內嫩的「青花椒麻雞扒」及咬下爆汁的「青花椒麻牛肉餡餅」。

吃了椒麻美食，當然少不了一杯解辣飲品！7仔食檔特別同步推出「凍檸檬酸梅汁」，生津止渴、酸甜爽口，完美中和舌尖麻痺感。全新7-SELECT及7仔食檔 x青花驕聯乘系列已登陸全線 7-Eleven，記得不要錯過。