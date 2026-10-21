7-Eleven新推Sanrio應援手燈　必入磁吸迷你吊飾配毛絨燈套

Sanrio粉絲尖叫！7-Eleven推全新「Sanrio characters 百變造型應援燈」，有Kuromi、Hello Kitty、Hangyodon同Pompompurin 4款角色。應援燈除了可以發光，頂部球體還可以扭開，放入迷你磁吸吊飾；每款更配有角色毛絨燈套，燈套上的「心心眼」表情配上可拆式耳環，造型得意，粉絲們必入！

毛絨燈套配心心眼 應援燈可以自己換造型

今次四款角色各具特色，手燈頂部球體可扭開，用家可將內置磁吸的迷你吊飾放入其中，隨時為手燈換上不同配搭。每款套裝另附毛絨燈套，以角色「心心眼」表情作主題，再加上可拆式耳環，連細節位都有得玩。

手燈設有可調校斜孭帶，燈底另設隱藏細孔，用家可將公仔扣於孭帶之上，或綁在燈底，隨心變換造型。對一眾Sanrio粉絲而言，無論是外出應援，還是作家居收藏，均屬難得之選。

此外，應援燈有兩款選擇，想輕鬆入手，可揀選純手燈單支裝，售價HK$168；想玩盡不同造型，可以選購HK$348的套裝，一次過將毛絨燈套及磁吸迷你吊飾收歸囊中。