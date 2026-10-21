曼谷酒店推介｜曼谷2026米芝蓮星鑰酒店懶人包！最平人均$783入住 泰拳健身房/水療中心 即睇必住心水酒店

去曼谷旅行必睇！《米芝蓮指南》近年推出酒店界的最高殊榮「米芝蓮星鑰」（Michelin Keys），為一眾追求卓越住宿體驗的旅客提供最具權威的指標。曼谷作為全球熱門的旅遊之都，多間頂級奢華酒店成功摘下星鑰。從融合當代藝術的新晉地標，到坐擁湄南河畔景致的百年歷史大宅，每一間都擁有無可取代的獨特魅力與頂級服務。今次為大家精選10間曼谷備受矚目的米芝蓮星鑰酒店，價錢最平人均低至$783起，想體驗米芝蓮星鑰酒店的星級服務？下文即睇介紹！

一星鑰：曼谷安達仕酒店 2025年底新登場即摘星！ 如果想感受曼谷最新鮮的文藝氣息，這間於2025年12月才開幕、旋即摘下一星鑰的安達仕酒店（Andaz One Bangkok）絕對是不二之選。酒店被評價為「美好獨特的住宿體驗」，靈感源自無線電路（Wireless Road）的文化脈絡，座落於靜謐的倫披尼公園與繁華曼谷市中心之間，採用獨特的「垂直鄰里」設計。館內特別精選 4 位泰國女性藝術家的原創藝術作品，展現結合在地文化與國際視野的藝術體驗。這裡更是曼谷藝術雙年展的最佳落腳處，讓藝術愛好者與旅客能近距離感受當代藝術氛圍。

一星鑰：查克拉邦斯別墅 1908年皇室大宅改建 想避開曼谷的車水馬龍，查克拉邦斯別墅（Chakrabongse Villas）絕對是極具故事感的選擇。這座僅有7個單位的河畔建築群，主樓建於1908年，曾經是皇室居所，如今保留百年歷史底蘊，同時換上21世紀精品酒店的舒適配置與服務。酒店的餐廳在迷人的河畔環境中，供應以正宗原創食譜烹製的泰國皇室宮廷料理，加上貼心的禮賓服務，讓旅客輕鬆探索整座城市的風貌！

一星鑰：曼谷金普頓玫莱酒店 潮人文青最愛 作為知名美國品牌旗下的在地化奢華精品酒店，曼谷金普頓玫莱酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）擁有 360 間客房。坐落於郎雙路使其兼具便利性，並因鄰近隆比尼公園的綠意綠洲，比一般市中心酒店更添一份寧靜氣息。客房裝潢精緻且視覺風格鮮明，在沉穩的極簡主義中點綴著精心挑選的細節與對比。館內設有多間餐廳與酒吧，包括充滿活力的頂樓酒吧，以及主打街頭風味的餐廳。此外，水療中心專注於有機護理，並配備完善的健身房與俯瞰酒店花園的無邊際泳池。

二星鑰：曼谷奈樂安縵 隱身市中心 安縵酒店集團今次重返泰國市場，特別在曼谷市中心打造了融合城市時尚與極致奢華的全新據點Aman Nai Lert Bangkok。酒店佔據建築充滿未來感，設有露天平台、華麗的無邊際泳池，以及環繞落地窗的通風客房，能將熱帶花園與城市天際線盡收眼底。由知名建築師尚-米歇爾·蓋迪親自操刀設計，巧妙融合傳統泰式風情與安缦極簡美學，並設有頂級水療中心、浪漫爵士酒吧及多間高級餐廳。

二星鑰：曼谷都喜天麗酒店 老牌奢華代表都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於 1970 年開業，是曼谷首批豪華酒店之一經過全面重建後，酒店於2024年重新開幕，並在2026年星鑰名單中獲晉升為二星鑰，再次成為城中最頂級的地標之一！全新建築的每間臥室均設有大型景觀窗，盡覽隆比尼公園的綠意。水療中心表現尤為出色，提供針對各種身心需求的特色護理療程。館內亦提供多間餐廳與酒吧，包括主打精緻泰國料理的餐廳，以及能俯瞰 360 度城市全景的頂樓酒吧，無論是情侶約會還是閨蜜打卡都一流！

二星鑰：曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok） 曼谷柏悅酒店座落於標誌性建築尚泰領使內，其銀色外觀靈感源自傳統寶塔。酒店旨在打造「家外之家」，客房面積寬敞，透過落地窗可欣賞大都會的開闊景致。室內裝飾平靜而現代，細節處流露泰國在地風情。酒店水療中心備受讚譽，更設有高空室外海水無邊際泳池，讓旅客在繁華的商業區上空俯瞰難忘景色，並可在綠意環繞的戶外餐廳享用精緻晚餐。

二星鑰：曼谷瑰麗酒店（Rosewood Bangkok） 曼谷瑰麗酒店以泰式合十禮「wai」為靈感，獨特的斜角建築外形在Pathumwan天際線中極具辨識度！當代風格的客房與套房色調柔和，透過大片窗戶引入充沛自然光。 9 樓設有室內外雙用泳池及健身房，運動後可在水療中心享受根植於泰國傳統的理療服務。餐飲方面提供泰式、中式及歐式風味的高水準演繹，更有一間藏書豐富、供應威士忌與黑膠唱片的隱密酒吧，帶來全方位的感官享受。

三星鑰：曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok） 坐落於湄南河東岸的曼谷嘉佩樂酒店主打「城市度假村」，距離舊城區僅需步行十分鐘。酒店擁有寬敞的景觀花園、絕美泳池、多間餐飲場所以及精緻水療中心。客房與套房設計追求靜謐奢華，多數房間設有飽覽河景的落地窗及私人露台或帶小型泳池的庭院。東西方交融的裝潢風格搭配大理石浴室與現代科技。溫室花園更種植了用於各餐廳擺盤的香草與可食用花卉，為旅客提供極致愜意的隱世體驗。

三星鑰：曼谷文華東方酒店 曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）是當地最具傳奇色彩的頂級酒店，這裡曾接待無數文學巨擘與國際名流，自維多利亞時代以來已營運接近一個半世紀。酒店在保留優雅古典韻味的同時配備現代化豪華設施，提供全天候管家服務。館內餐飲陣容強大，包括米芝蓮星級法國餐廳，以及需乘搭接駁船前往的河對岸傳統泰式餐廳，絕對是曼谷市內無可比擬的經典奢華體驗。