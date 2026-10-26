返工放工都能穿！Sam Edelman秋冬系列最強百搭鞋袋登場

今個秋冬，Sam Edelman以豐富層次與俐落輪廓交織出全新時尚篇章。系列設計游走在優雅與個性之間，從經典芭蕾舞鞋、粗跟Mary Jane 鞋到復古樂福鞋，設計師特別透過多元材質及深調色彩來演繹秋冬魅力。品牌更同步推出全新手袋系列，好讓現代女性從日常上班到放工去happy hour 都能從容切換個人時尚風格。

全新手袋系列 實用與時尚並重 除了鞋履設計外，今季全新手袋系列同樣成為焦點。當中包括近年大熱的Hobo Bag、Boston Bag、Bucket Bag及Saddle Bag等款式，設計亦加入眼鏡收納小袋仔，完全兼顧到造型感與實用功能。 設計以高質感皮革結合品牌標誌性的雙E金屬扣細節，低調得來又有精緻感。無論是日間工作場合、週末外出，還是晚飯聚會，都能輕鬆配搭不同造型，展現自由而優雅的生活品味。

ALIE 系列 : 經典芭蕾舞鞋注入新魅力 作為今季重點鞋款之一，ALIE系列以經典芭蕾舞鞋為藍本，透過簡潔線條重新詮釋現代女性的優雅美學。圓頭輪廓搭配標誌性蝴蝶結細節，散發柔和氣質，而平底設計則兼顧舒適度與實穿性，適合日常及正式場合穿搭。 今季系列帶來多款新色及材質選擇，例如紫羅蘭色和蜂蜜棕色麂皮、亮眼紅色羊皮、黑色亮片天鵝絨等。品牌亦加入透紗、刺繡及花卉裝飾元素，令經典設計變得更有層次感和時尚個性。 ALIE COZY 系列 : 秋冬暖意升級

針對秋冬季節，品牌同步推出ALIE COZY系列。鞋款以柔軟毛絨滾邊配搭防滑鞋底設計，保暖得來又舒適。系列選用咖啡色麂皮、棕色格紋織物及暗紅色羊皮等秋冬色調，營造溫暖復古氛圍，系列預計在10月底正式發售。

BELLE 系列 : 芭蕾舞鞋遇上粗方跟設計 另一主打系列BELLE則在經典芭蕾舞鞋基礎上融入粗方跟元素，為優雅輪廓注入更鮮明的個性。圓頭鞋型及蝴蝶結細節延續柔美風格，而穩固鞋跟則帶來更理想的支撐力及舒適感。 LORAINE 系列 : 經典樂福鞋打造輕鬆穿搭 作為Sam Edelman的代表作之一，LORAINE及LORAINE 8系列多年來深受歡迎。今季延續經典樂福鞋輪廓，並配搭低跟設計與標誌性金屬扣細節，展現率性而優雅的風格。鞋面採用天然牛毛材質，帶來細膩觸感與復古質感。