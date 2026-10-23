2026聖誕倒數月曆｜美編率先開箱連卡佛聖誕月曆 內藏多款貨裝好物 最平$1,980入手 (有片)

踏入年尾節慶季節，不少美妝達人及愛靚人士，除了期待限定彩妝及節日套裝外，當然少不了儀式感滿滿的聖誕月曆！今年，連卡佛再度推出人氣 Not An Advent Calendar 系列，以「Wonderful Christmastime 2026」為主題，帶來三款不同概念的聖誕倒數禮盒，從護膚、美妝到家居香氛及身心療癒產品一應俱全，讓大家以更超值價格入手一系列人氣品牌好物。

LC Xmas 2026 Not An Advent Calendar

聖誕小屋設計 打造夢幻節日氣氛 今年三款禮盒均以精緻聖誕小屋為設計概念，部分款式更提供不同配色選擇，配上冬日花卉及鳴鳥圖案。除了外形包裝吸引，禮盒內的禮品亦相當有誠意。連卡佛精選了全球人氣美妝、健康及生活品牌，當中包括護膚精華、面霜、香氛、美容儀、身體及頭髮護理產品，以及家居香氛等類別，部分禮盒較零售總值最多可節省75%，送禮絕對相當有體面。

Classic 版載譽歸來 一盒集齊 18 款貨裝產品 $3,880 (18 款貨裝產品，總值高達 $15,000) 系列焦點之作 Not An Advent Calendar - Classic 售價為$3,880，備有鼠尾草綠及白色兩款配色。倒數月曆內含18款貨裝產品，總值高達$15,000，折扣相當吸引。 產品陣容包括Tom Ford、Sulwhasoo、Estée Lauder及SkinCeuticals等知名品牌，同時亦有近年備受關注的Skin Rocks及MZ Skin。從護膚、香氛到美容儀器一應俱全，適合希望一次過體驗多個高端品牌的美容愛好者。

Curated Mask Box $1,980 （ 18 款產品，總值約 $5,000) 如果屬於面膜愛好者，Curated Mask Box 或許更具吸引力。禮盒內藏18款貨裝及豪華裝產品，總值約$5,000元。當中包括Chantecaille高效面膜、Dr Levy修護面膜，以及多款韓國人氣片裝面膜，照顧面部、眼周及頸部肌膚需要。無論是派對前急救、熬夜後修護，還是日常補濕提亮，都能滿足不同護膚需求。

Curated Holiday Sanctuary $1,980 (14 款產品，總值超過 $6,000) 另一款 Curated Holiday Sanctuary 同樣售價為$1,980元，主打身心放鬆及居家療癒體驗，收錄14款貨裝產品。 禮盒集合身體護理、護髮、助眠及香氛產品，包括Niance冰川身體潤膚霜、Miriam Quevedo護髮系列，以及連卡佛獨家發售的Ormaie節日限定香氛蠟燭和9Dragons宣和帝王宮廷御香等，讓繁忙節日期間也能享受悠閒舒適的Me Time。 為自己或摯愛送上一份節日驚喜 無論是送禮、自用，還是作為年末獎勵自己的一份心意，Not An Advent Calendar系列都能為節日增添驚喜與儀式感。全系列現已於連卡佛專門店及官方網站發售，部分款式設有預售安排，數量有限，售完即止。