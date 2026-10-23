合和商場120米長合和食街登場 萬聖節開放至凌晨3點 飲品限時買一送一

灣仔合和商場繼續成為區內美食聚腳點！全長120米的「合和食街」匯聚世界各地風格的8大人氣食肆。當中部分餐營業至凌晨3時，加上限定的飲品買一送一優惠，絕對成為一眾嘩鬼狂歡首選。

飲品限時買一送一！

新登場的合和食街雲集多國料理餐廳，涵蓋中式潮汕火鍋、日式居酒屋和韓式燒肉等，滿足不同人的口味。萬聖節臨近，合和食街將於10月30及31日一連兩晚推出限定優惠，食客只需以節日主題造型惠顧8間指定餐廳，即可獲首杯指定飲品買一送一優惠。飲品包括「酒肉朋友」以柚子、紫蘇及少量清酒調製成的「Mini Boss」雞尾酒；「AMANTE 168」節日特調飲品「萬壽無疆」與「血紅之夜」Sangria；「王沛欣潮汕鹵水火鍋」以冧酒及薑汁汽水調製而成的萬聖節微醺特飲「Halloween Rum & Wine Spritz」，以及由蝶豆花、白桃汁、檸檬汁、雪碧調製的幻紫白桃檸檬氣泡特飲「Halloween Purple Peach Cooler」，最適合各位通宵狂歡。