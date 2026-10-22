日本旅遊｜秋日青森賞楓之旅！一文睇人氣賞楓勝地+千年溫泉秘境

日本本州最北端的青森縣氣候分明，四季美景向來深受港人喜愛，每到秋季，更有醉人紅葉勝景。記者為大家整合青森賞楓熱點，更有當地著名的千年溫泉，預早規劃路線，就能安排賞楓寫意之旅，為秋日旅程劃上最完美句號。

弘前公園 古城「楓」采 被選為「日本歷史公園100選」及「日本櫻名所100選」的弘前公園，園內擁有江戶時代以前建成的弘前城天守，是東北地區唯一的現存天守，屬日本珍貴的重要文化財。秋天來到弘前公園，紅葉美景更是享負盛名，園內種植了約1,100株楓樹及2,600株櫻花樹，每年10月中旬至11月中旬，滿山樹葉便會換上一片紅楓，正是賞楓最佳時機。2026年10月30日至11月8日期間，公園將舉辦「弘前城菊花與紅葉祭」，以弘前植物園為舞台，呈現花藝展示與市民菊花展等活動，入夜起更會點亮燈光，展現與陽光下截然不同的紅葉景色。需要注意的是，弘前城天守因進行「曳家」移歸本位及內部維修加固工程而暫停開放，但仍然可以在外部欣賞天守雄姿。維修工程預計於2028年夏天起正式展開，屆時天守將被覆蓋直至2033年竣工，想一睹古城「楓」采就要把握機會！

弘前公園 地址：036-8356 青森縣弘前市下白銀町1 交通：從JR弘前站乘搭巴士約15分鐘，在市役所前下車，下車後步行5分鐘 開放時間：9:00 - 20:00 (紅葉點燈16:00- 21:00) 入場費用：成人320円、小學生100円 (弘前城植物園)

中野紅葉山 縣內人氣賞楓勝地 位於黑石市的中野紅葉山，當時的弘前藩主特別從京都引進100多種楓樹苗移植於此。如今山中擁有超過130株樹齡逾百年的古楓，每逢10月下旬至11月上旬便染上一片火焰般的深紅色。中野神社被紅葉包圍，散發著幽靜而神秘的氛圍，遊客可以漫步山中，欣賞境內樹齡逾200年的古楓及約600年的巨杉，並於朱紅色的橋樑上遠眺不動瀑布。2026年10月24日至11月8日傍晚起，中野紅葉山會特別亮燈並設有小食攤位，在熱鬧的祭典氛圍下散步賞楓。距離紅葉山約15分鐘車程的中町小見世街亦不容錯過，除了可以在充滿江戶情懷的街上打卡閑逛，還可以參與手作雜貨體驗工房IRODORI的睡魔燈籠手作體驗 (需預約)，或是欣賞週末及假日限定於津輕小見世站舉辦的津輕三味線表演 (4月至11月)，度過充實的一天。

中野紅葉山 地址：青森縣黑石市南中野字不動館 交通：從JR黑石站乘車約17分鐘 / 從JR弘前站乘搭弘南巴士「黑石～虹之湖公園線 虹之湖公園」，車程約25分鐘，於「中野南口」站下車後再步行約5分鐘

金剛山最勝院 (五重塔) 東北第一美塔 建於1666年的弘前金剛山最勝院，境內的「五重塔」是日本最北端的國家重要文化財五重塔。這座高約31.2公尺的木塔完全未使用任何釘子建造，外觀卻非常精巧，被譽為「東北第一美塔」。據說從斜角45度觀賞，五重塔的姿態最為優美，是造訪弘前不可錯過的打卡名勝。近年最勝院更提供每日限定一組的「寺泊」體驗，讓旅客能於閉館後在靜謐的境內享受專屬空間，探索五重塔內部並進行禪修等，深度體驗日本傳統寺院文化。

金剛山最勝院 (五重塔) 地址：青森縣弘前市大字銅屋町63番地20 交通：從JR弘前站搭乘土手町循環巴士，於「本町」站下車後步行約5分鐘 開放時間：09:00 - 16:30 入場費：成人800日圓；中小學生400日圓 (只限弘前櫻花祭、弘前睡魔祭、弘前城菊花與紅葉祭，其餘時間免費)

藤田紀念庭園 大正浪漫情懷 藤田紀念庭園位於弘前公園附近，園內的建築大部分保有大正時期的風貌。庭園以高13公尺的懸崖為界，分為高地與低地兩部分。高地本身是一座以岩木山為借景的廣闊庭園，坐落著有形文化財的洋館、和館及考古館等建築。洋館內設有「大正浪漫喫茶室」，推薦坐在流露大正風情的窗邊沐浴陽光，邊眺望庭園秋景色，邊品嚐美點。店內提供的六款蘋果批是喫茶室的亮點，品嚐比較不同種類的蘋果批更是這裡的一大樂趣。考古館的「Craft & 和Cafe 匠館」則可品嚐和風芭菲、全年供應的自家製刨冰等，並入手「小巾刺繡」、「津輕塗」等弘前代表性工藝品。低地則是以池塘為中心的迴遊式庭園，能從喫茶室欣賞池塘、花菖蒲與杜鵑花，配合瀑布與八橋等四季美景，春季亦有眾多遊客到此觀賞垂枝櫻。