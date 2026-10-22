SOGO Thankful Week 2026 | 時尚美妝好物優惠合集 (持續更新)

SOGO Thankful Week 向來是美妝控與時尚迷入手人氣好物的黃金時機，今季各大品牌更帶來限量套裝、皇牌組合及超值折扣，由護膚彩妝、香水，到秋冬服飾、鞋履手袋及配飾一應俱全。以下為大家精選值得留意的美妝時尚優惠套裝。活動分為預購階段（10月16日至22日）、第一階段（10月23日至11月8日）及第二階段（11月9日至22日）；銅鑼灣店及啟德店更會於指定日子延長營業時間，方便顧客盡情掃貨。
崇光感謝祭Part 1 (10月23日至11月8日)
SOGO Thankful Week 2026 | Clé de Peau Beauté 鑽光煥肌底粧套裝 ($1,830)
銅鑼灣 & 啟德崇光專櫃
SOGO Thankful Week 2026 | LAURA MERCIER 皇牌持久底妝套裝 $750 - $790 (價值: $1,390 - $1,430)
銅鑼灣 & 啟德崇光專櫃
- 自選極緻全效養膚底霜 (貨裝)
- 自選碎粉 (貨裝)
- 天鵝絨粉撲 (貨裝)
- 迷你極緻潤澤養膚底霜
- 迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號
- 迷你幻魅眼影筆 - 指定色號
- 精美化妝袋
SOGO Thankful Week 2026 | SK-II
膚精華套裝 $1,700 (價值$ 2,708) (銅鑼灣門市限定)
活膚精華 50m (1份)
護膚精華 30mL (1份)
SKINPOWER煥顏能量精華霜 15g (1份)
極緻光蘊煥亮精華 10mL (1份)
金緻護膚面膜精華套裝 $3,990 (價值 $ $6,335 ) (啟德門市限定)
LXP凝時金緻面霜50g (1 份)
LXP凝時金緻眼霜3g (2份)
LXP凝時金緻肌底精華 30mL (1份)
護膚面膜 1片 (4份)
SOGO Thankful Week 2026 | LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜套裝 $240 (價值: $480)
水亮補濕睡眠面膜70ml x 2【崇光銅鑼灣店】｜限定1天: 10月25日
SOGO Thankful Week 2026 | SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華組合 $1,160 (價值 $2,300)
【銅鑼灣及啟德店同步皇牌組合優惠】
ULTIMUNE皇牌全盛精華 75ml及10ml
ULTIMUNE免疫再生護手霜 40ml
SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 30ml
VITAL PERFECTION抗引力V面霜 15ml
VITAL PERFECTION Magic活力亮眼霜 2ml 2件
亮肌柔膚淨肌泡沫 50ml
SOGO Thankful Week 2026 | DOCTOR BABOR
PART 1 : 10月23日限定【BABOR崇光銅鑼灣店專櫃】
14天10D醫學級注水安瓶套裝 $840 (價值$950)
10D透明質酸安瓶精華 2ml x 14
透明質酸保濕豐盈面膜 1片
SOGO Thankful Week 2026 | CHARLOTTE TILBURY
輕盈磨皮底妝套裝 $950 (價值$1,392)【25/10 銅鑼灣店一日限定套裝】
- 輕盈磨皮透肌蜜粉
- 輕盈磨皮粉底液
- 輕盈定妝噴霧15ml
- MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml
- 迷你摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK
- 迷你輕盈磨皮蜜粉餅 – FAIR
- 迷你磨皮金餅手機配飾
夢幻嫩光粉氣墊補充裝套裝 $845 (價值 $1,223)
- 夢幻嫩光粉氣墊
- 夢幻嫩光粉氣墊補充裝
- MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml
- 膠原蛋白魔法精華油 3.6ml
- 迷你摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK
- 魔法化妝袋
SOGO Thankful Week 2026 | Caudalie 膠原水光瓶套裝 $630 (原價: $1,267)
• 白藜蘆醇提昇緊緻精華 30ml x2
• 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 15ml x 1
SOGO Thankful Week 2026 | SUQQU
Part 1 (10月23日至11月8 )【銅鑼灣店限定】
晶采防曬日霜組 :$500 (價值:$886)
•晶采防曬日霜 30g;
•晶采防曬日霜旅行裝 6g;
•晶采立體按摩霜旅行裝 30g;
•水妍亮采精華液旅行裝 10ml
Part 1 (10月23日至11月8 ) 【啟德店限定】
晶采潤澤修顏乳組 售價:$500 (價值:$699)
•晶采潤澤修顏乳 40g;
•柔肌透亮潔膚油旅行裝 20mL;
•柔和洗顏皂霜旅行裝 20g;
•水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝 10g;
•煥顏柔潤淨膚露旅行裝 8mL x 2
SOGO Thankful Week 2026 | CHANTECAILLE
自然肌膚輕底霜套裝 售價$1,116 (價值 $1,607)【銅鑼灣/啟德店限定】
第2代自然肌膚輕底霜 35g x2 (貨裝)
花妍泡沫潔面乳 7.8g
第2代自然肌膚輕底霜 5ml x2
五月玫瑰潔面霜 10ml
24K黃金活膚精華水套裝 售價 $1,560 (價值 $1,976)【銅鑼灣/啟德店限定】
24K黃金活膚精華水 150ml (貨裝)
24K黃金活膚精華水 8ml x5
SOGO Thankful Week 2026 | THE WHOO
專業禦光 維他命防曬精華套裝 $390 (價值$1,020)【26/10 崇光啟德店限定精選】
專業禦光 維他命防曬精華 (SPF50+/ PA++++) 50ml
拱辰享 雪煥白養膚水 20ml｜拱辰享 雪煥白養膚乳 20ml
拱辰享 雪煥白養膚霜 10ml｜拱辰享 雪煥白淨斑霜 4ml
拱辰享 雪煥白潔顏泡沫 13ml｜秘貼 煥能修護面膜 1片
秘貼 循環修護肌底精華套裝$590 (價值$1,392)【31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】
秘貼 循環修護肌底精華 90ml
拱辰享 雪煥白養膚水 20ml｜拱辰享 雪煥白養膚乳 20ml
拱辰享 雪煥白養膚霜 4ml｜秘貼 煥能修護面膜 5片
SOGO Thankful Week 2026 | Descente
女運動長袖T恤 (2色)/女裝運動緊身短褲【崇光銅鑼灣店】
$349 / $199｜10月24日限定｜27折 / 25折（原價 $1,290 / $790）
SOGO Thankful Week 2026 | Levi's
精選男/女裝牛仔褲$999 / 2條｜$500 再多2條（原價 $999-$1,399）【崇光啟德店】
SOGO Thankful Week 2026 | Kipling
斜背袋/背包$590｜低至52折（原價 $990 / $1,150）【崇光銅鑼灣店】