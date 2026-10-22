SOGO Thankful Week 2026 | 時尚美妝好物優惠合集 (持續更新)

SOGO Thankful Week 向來是美妝控與時尚迷入手人氣好物的黃金時機，今季各大品牌更帶來限量套裝、皇牌組合及超值折扣，由護膚彩妝、香水，到秋冬服飾、鞋履手袋及配飾一應俱全。以下為大家精選值得留意的美妝時尚優惠套裝。活動分為預購階段（10月16日至22日）、第一階段（10月23日至11月8日）及第二階段（11月9日至22日）；銅鑼灣店及啟德店更會於指定日子延長營業時間，方便顧客盡情掃貨。