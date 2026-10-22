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出版：2026-Oct-22 16:00
更新：2026-Oct-22 16:00

SOGO Thankful Week 2026 | 時尚美妝好物優惠合集 (持續更新)

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SOGO Thankful Week 2026 | 時尚美妝好物優惠合集 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2026 | 時尚美妝好物優惠合集 (持續更新)

SOGO Thankful Week 向來是美妝控與時尚迷入手人氣好物的黃金時機，今季各大品牌更帶來限量套裝、皇牌組合及超值折扣，由護膚彩妝、香水，到秋冬服飾、鞋履手袋及配飾一應俱全。以下為大家精選值得留意的美妝時尚優惠套裝。活動分為預購階段（10月16日至22日）、第一階段（10月23日至11月8日）及第二階段（11月9日至22日）；銅鑼灣店及啟德店更會於指定日子延長營業時間，方便顧客盡情掃貨。

SOGO Thankful Week 2026 | Clé de Peau Beauté 鑽光煥肌底粧套裝 ($1,830)

SOGO Thankful Week 2026 | Clé de Peau Beauté 鑽光煥肌底粧套裝 ($1,830)

崇光感謝祭Part 1 (10月23日至11月8日)

SOGO Thankful Week 2026 | Clé de Peau Beauté 鑽光煥肌底粧套裝 ($1,830)

銅鑼灣 & 啟德崇光專櫃

SOGO Thankful Week 2026 | LAURA MERCIER 皇牌持久底妝套裝 $750 - $790 (價值: $1,390 - $1,430)

SOGO Thankful Week 2026 | LAURA MERCIER 皇牌持久底妝套裝 $750 - $790 (價值: $1,390 - $1,430)

SOGO Thankful Week 2026 | LAURA MERCIER 皇牌持久底妝套裝 $750 - $790 (價值: $1,390 - $1,430)

銅鑼灣 & 啟德崇光專櫃

- 自選極緻全效養膚底霜 (貨裝)

- 自選碎粉 (貨裝)

- 天鵝絨粉撲 (貨裝) 

- 迷你極緻潤澤養膚底霜

- 迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號

- 迷你幻魅眼影筆 - 指定色號

- 精美化妝袋

啟德門市限定套裝 金緻護膚面膜精華套裝 $3,990 銅鑼灣門市限定套裝 活膚精華套裝 $1,700

SOGO Thankful Week 2026 | SK-II

膚精華套裝 $1,700 (價值$ 2,708) (銅鑼灣門市限定)

  • 活膚精華 50m (1份)

  • 護膚精華 30mL (1份)

  • SKINPOWER煥顏能量精華霜 15g (1份)

  • 極緻光蘊煥亮精華 10mL (1份)

金緻護膚面膜精華套裝 $3,990 (價值 $ $6,335 ) (啟德門市限定)

  • LXP凝時金緻面霜50g (1 )

  • LXP凝時金緻眼霜3g  (2)

  • LXP凝時金緻肌底精華 30mL (1)

  • 護膚面膜 1  (4)

SOGO Thankful Week 2026 | LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜套裝 $240 (價值: $480)

SOGO Thankful Week 2026 | LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜套裝 $240 (價值: $480)

SOGO Thankful Week 2026 | LANEIGE 水亮補濕睡眠面膜套裝 $240 (價值: $480)

水亮補濕睡眠面膜70ml x 2【崇光銅鑼灣店】｜限定1: 1025

SOGO Thankful Week 2026 | SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華組合 $1,160 (價值 $2,300)

SOGO Thankful Week 2026 | SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華組合 $1,160 (價值 $2,300)

SOGO Thankful Week 2026 | SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華組合 $1,160 (價值 $2,300)

【銅鑼灣及啟德店同步皇牌組合優惠】

  • ULTIMUNE皇牌全盛精華 75ml10ml

  • ULTIMUNE免疫再生護手霜 40ml

  • SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 30ml

  • VITAL PERFECTION抗引力V面霜 15ml

  • VITAL PERFECTION Magic活力亮眼霜 2ml 2

  • 亮肌柔膚淨肌泡沫 50ml

SOGO Thankful Week 2026 | DOCTOR BABOR

SOGO Thankful Week 2026 | DOCTOR BABOR

SOGO Thankful Week 2026 | DOCTOR BABOR

PART 1 : 1023日限定BABOR崇光銅鑼灣店專櫃

1410D醫學級注水安瓶套裝 $840 (價值$950)

  • 10D透明質酸安瓶精華   2ml x 14

  • 透明質酸保濕豐盈面膜 1

SOGO Thankful Week 2026 | CHARLOTTE TILBURY 輕盈磨皮底妝套裝 $950 (價值$1,392) SOGO Thankful Week 2026 | CHARLOTTE TILBURY 夢幻嫩光粉氣墊補充裝套裝 $845 (價值 $1,223)

SOGO Thankful Week 2026 | CHARLOTTE TILBURY

輕盈磨皮底妝套裝 $950 (價值$1,392)25/10 銅鑼灣店一日限定套裝】

-          輕盈磨皮透肌蜜粉

-          輕盈磨皮粉底液

-          輕盈定妝噴霧15ml

-          MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml

-          迷你摩登霧感唇膏  - PILLOW TALK

-          迷你輕盈磨皮蜜粉餅 – FAIR

-          迷你磨皮金餅手機配飾

夢幻嫩光粉氣墊補充裝套裝 $845 (價值 $1,223)

-          夢幻嫩光粉氣墊

-          夢幻嫩光粉氣墊補充裝

-          MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml

-          膠原蛋白魔法精華油 3.6ml

-          迷你摩登霧感唇膏  - PILLOW TALK

-          魔法化妝袋

SOGO Thankful Week 2026 | Caudalie 膠原水光瓶套裝 $630 (原價: $1,267)

SOGO Thankful Week 2026 | Caudalie 膠原水光瓶套裝 $630 (原價: $1,267)

SOGO Thankful Week 2026 | Caudalie 膠原水光瓶套裝 $630 (原價: $1,267)

白藜蘆醇提昇緊緻精華 30ml x2

白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 15ml x 1

Part 1 (10月23日至11月8 )【銅鑼灣店限定】 晶采防曬日霜組 :$500 (價值:$886) Part 1 (10月23日至11月8 ) 【啟德店限定】 晶采潤澤修顏乳組 售價:$500 (價值:$699)

SOGO Thankful Week 2026 | SUQQU

Part 1 (1023日至118 )【銅鑼灣店限定】

晶采防曬日霜組 :$500  (價值:$886)

•晶采防曬日霜 30g;

•晶采防曬日霜旅行裝 6g;

•晶采立體按摩霜旅行裝 30g;

•水妍亮采精華液旅行裝 10ml

Part 1 (1023日至118 ) 【啟德店限定】

晶采潤澤修顏乳組 售價:$500 (價值:$699)

•晶采潤澤修顏乳 40g;

•柔肌透亮潔膚油旅行裝 20mL;

•柔和洗顏皂霜旅行裝 20g;

•水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝 10g;

•煥顏柔潤淨膚露旅行裝 8mL x 2

SOGO Thankful Week 2026 | CHANTECAILLE 自然肌膚輕底霜套裝 售價$1,116 (價值 $1,607)【銅鑼灣/啟德店限定】 24K黃金活膚精華水套裝 售價 $1,560 (價值 $1,976)【銅鑼灣/啟德店限定】

SOGO Thankful Week 2026 | CHANTECAILLE

自然肌膚輕底霜套裝 售價$1,116 (價值 $1,607)【銅鑼灣/啟德店限定】

  • 2代自然肌膚輕底霜  35g x2 (貨裝)

  • 花妍泡沫潔面乳  7.8g

  • 2代自然肌膚輕底霜  5ml x2

  • 五月玫瑰潔面霜 10ml

24K黃金活膚精華水套裝 售價 $1,560 (價值 $1,976)【銅鑼灣/啟德店限定】

  • 24K黃金活膚精華水  150ml (貨裝)

  • 24K黃金活膚精華水  8ml x5

專業禦光 維他命防曬精華套裝 $390 (價值$1,020)【26/10 崇光啟德店限定精選】 秘貼 循環修護肌底精華套裝$590 (價值$1,392)【31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2026 | THE WHOO

專業禦光 維他命防曬精華套裝 $390 (價值$1,020)【26/10 崇光啟德店限定精選】

專業禦光 維他命防曬精華 (SPF50+/ PA++++) 50ml

拱辰享 雪煥白養膚水 20ml｜拱辰享 雪煥白養膚乳 20ml

拱辰享 雪煥白養膚霜 10ml｜拱辰享 雪煥白淨斑霜 4ml

拱辰享 雪煥白潔顏泡沫 13ml｜秘貼 煥能修護面膜 1片

秘貼 循環修護肌底精華套裝$590 (價值$1,392)【31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

秘貼 循環修護肌底精華 90ml

拱辰享 雪煥白養膚水 20ml｜拱辰享 雪煥白養膚乳 20ml

拱辰享 雪煥白養膚霜 4ml｜秘貼 煥能修護面膜 5片

SOGO Thankful Week 2026 | Descente SOGO Thankful Week 2026 | Descente

SOGO Thankful Week 2026 | Descente

女運動長袖T (2)/女裝運動緊身短褲【崇光銅鑼灣店】

$349 / $1991024日限定｜27 / 25（原價 $1,290 / $790

SOGO Thankful Week 2026 | Levi's

SOGO Thankful Week 2026 | Levi's

SOGO Thankful Week 2026 | Levi's

精選男/女裝牛仔褲$999 / 2條｜$500 再多2條（原價 $999-$1,399）【崇光啟德店】

SOGO Thankful Week 2026 | Kipling SOGO Thankful Week 2026 | Kipling

SOGO Thankful Week 2026 | Kipling

斜背袋/背包$590｜低至52（原價 $990 / $1,150【崇光銅鑼灣店】

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