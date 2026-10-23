港大少雪齋文化節 11.7三場免費節目 帶來評彈與崑曲名家 演繹出張愛玲作品與折子戲

香港大學圖書館「少雪齋」文化節，將於下月舉辦一場包含文學與傳統曲藝的文化活動《江南雅韻在香江：評彈與崑曲名家日》，於一天內請來多位傳統曲藝名家親臨大學，在三場節目裡，帶領市民從評彈說唱的腔調，到崑曲演出的裊娜身段，一路走進當代文學與傳統表演舞台的共融世界。
從唱腔與身段拆解崑曲
《江南雅韻在香江》節目亮點十足，將中國非物質文化遺產精髓，以極具人性化與互動性的方式呈現。首場節目崑曲「歌舞演故事」之一(工作坊)，於下午2至3時舉行，由崑曲名家張軍與石曉珺坐鎮。兩位藝術家將褪去厚重舞台妝造，近距離指導觀眾鑑賞，從一字一腔的呼吸、一指一眸的身段入手，親自拆解崑曲如何「以歌舞來演故事」，讓欣賞傳統戲曲，不再是遙不可及的事。
張愛玲與《半生緣》評彈音樂
文學迷則不能錯過下午4時至5時舉行的「江南聲景」專場，評彈名家吳嘯芸與顧駿濤，以吳儂地區的細語，展現精湛說唱功力，並即場回應作家張愛玲的經典作品，現場即席把《半生緣》裡的悲歡離合，沈世鈞與顧曼楨之間那份「再也回不去」的無奈與雋永情感，化為三弦與琵琶奏出的旋律，細膩的音樂與唱腔，感動現場每位知音人。
崑曲歌舞演故事
晚上8時的「崑曲『歌舞演故事』之二」專場演出，將全日活動推向高潮。張軍與石曉珺將換上華麗戲服與妝造，登上專業舞台演繹《牡丹亭．驚夢》與《長生殿．哭像》等經典折子戲。在燈光與樂音交織下，名家們將以爐火純青的功底，展現崑曲在唱腔、身段、人物情感轉換間等精細與動人的戲劇變化。
活動以普通話進行，所有場次均免費入場，惟名額有限。市民即日起可透過線上登記，每人每個電話號碼，每場節目限留一張門票。 成功預留門票者，將於兩星期內收到手機短訊確認。
香港大學圖書館「少雪齋」文化節詳情：
日期：11月7日(星期六)
地點：香港大學莊月明文化中心5樓 月明劇院
語言：普通話
票價：免費入場，需登記預訂
立即登記：香港大學少雪齋