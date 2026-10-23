港大少雪齋文化節 11.7三場免費節目 帶來評彈與崑曲名家 演繹出張愛玲作品與折子戲

香港大學圖書館「少雪齋」文化節，將於下月舉辦一場包含文學與傳統曲藝的文化活動《江南雅韻在香江：評彈與崑曲名家日》，於一天內請來多位傳統曲藝名家親臨大學，在三場節目裡，帶領市民從評彈說唱的腔調，到崑曲演出的裊娜身段，一路走進當代文學與傳統表演舞台的共融世界。

從唱腔與身段拆解崑曲

《江南雅韻在香江》節目亮點十足，將中國非物質文化遺產精髓，以極具人性化與互動性的方式呈現。首場節目崑曲「歌舞演故事」之一(工作坊)，於下午2至3時舉行，由崑曲名家張軍與石曉珺坐鎮。兩位藝術家將褪去厚重舞台妝造，近距離指導觀眾鑑賞，從一字一腔的呼吸、一指一眸的身段入手，親自拆解崑曲如何「以歌舞來演故事」，讓欣賞傳統戲曲，不再是遙不可及的事。