哥哥七十：不管能否再遇上 只知讓風繼續吹

雲淡風輕，涼意吹拂，踏橋橫渡城門河，沿途落英片片；至文化博物館，耳畔驟聽《風繼續吹》、《想你》、《當年情》等。見入口中央樓梯置大型屏幕播張國榮相片，乘扶手電梯往一樓時，眼光不離迷人風采，那份愛，那份美，23年來始終留住。近展覽廳玻璃貼上多首歌名，思憶頓然串串。一盞小明燈在迷路指引，路裡風霜並沒撲面乾，蜻蜓與紅蝴蝶各奔向未來日子；當抬頭望星空一片靜，偶然掛念這顆星就已足夠。細步回想，獨偏心記太多可愛事；姹紫微笑，還望說聲只為你鍾情。文：何駿傑，圖：吳康琦

呈現家居點滴 與其中一位策展者，香港文化博物館一級助理館長(歷史/民俗)周志廉，一同進入簡介區，紅紙鶴置中奪目，蝴蝶伴隨亮閃飛舞，旁示數張登台掠影。望他得獎時流露青澀笑容，一顆新星傲然亮起，縱歷挫折，依然默默向上游，求能做好歌手。次進他舊居場景，擺20多張唱片封套，猶記掟帽尷尬事件，其中一張《全賴有你夏日精選》，他特意拿帽提醒自己；另邊放歌唱及出席活動紀念獎座，這無論大小，總收藏保存，看出念舊珍惜。除此之外，展廳一角還原他舊居書房一隅，得唐鶴德提供他用過書枱、枱墊、枱燈、藤椅及電話，領略燈光後生活品味。

細味各張唱片封套時，館長急不及待介紹第三部分演唱會區內某些展品，「能見張國榮對表演如何一絲不茍，前衛領先。這示11套由89、97及2000年演唱會服飾，當中腳鏈、腳指環、面罩等，造工精巧，亮麗奪目。」90年退出樂壇後，他曾短居溫哥華，喜歡到史丹利公園靜坐洗滌；離世後樂迷在公園設紀念長椅，館方用心將此還原，可坐下欣賞海景山脈，感應清心放下。最後為流行文化產物區，仰視電影海報，一覽歷年來紀念活動物品，細閱多份填詞人手稿；知各筆跡風格外，悉歌名稍作更改，如《共同渡過》初名《再活多一次》，此刻確添上新鮮。

簡約完美令公眾有共鳴 2023年曾有逝世20周年紀念展，館長表示：「其時場地約100平方米，展品60多件，今則擴闊至500平方米，展品300多件。」他鳴謝陳淑芬女士幫忙外，還希望讓參觀者參透何謂簡單就是美，「這首次展出多套演唱會服飾，多本八十年代雜誌，更有一張能呈曲線起伏座椅，此曾於《跨越97演唱會》使用，後搬回家中，印證他如何將生活、舞台、藝術融在一起。他破格創新，突破兼忠於自己，惜遭時人批評。惟現在影響力無遠弗屆，各方樂迷扶老攜幼，回顧香港流行文化黃金歲月。」除參觀外，還有電影欣賞及11月28日「風再起時－張國榮紀念展覽籌備工作點滴」分享會，一同回憶。