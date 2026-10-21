山頂美食｜NOOK@The Peak 登陸凌霄閣！維港海景打卡位 必試鹹蛋黃龍蝦伊麵/麻婆牛肉可樂餅

山頂最近又有新店開業，由 Startx 團隊創立的全新生活空間 NOOK@The Peak 正式進駐山頂凌霄閣二樓。新店延續品牌理念，把餐飲、設計與本地工藝放進同一個生活空間，室內設計取材自香港街道與建築，零售區亦展示獨立創作者作品，充滿香港特色！菜單上多款創新菜式風味絕對只此一間，當中必食麻婆牛肉可樂餅、避風塘軟殼蟹蟹肉炒飯、鹹蛋黃龍蝦伊麵等，下次放假去山頂玩時一於試下佢！

山頂餐廳推介 凌霄閣食港式創意美食

餐廳主廚 Chef Ling 在香港長大，曾於家族經營的茶餐廳工作，其後遠赴英國修讀法式烹飪，並在倫敦及墨爾本的餐廳廚房累積經驗。她的菜單以香港日常飲食文化為根基，從茶餐廳經典、喜慶宴席到家常糖水，都以現代技法重新演繹，卻同時保留一嚐便能辨認的親切味道。

菜單當中，必食招牌麻婆牛肉可樂餅($78)，外層裹上金黃日式麵包糠炸至酥脆，內餡肉汁豐盈，蘸點自家製幼滑豆腐醬，口感層次極之豐富。海龍王燒賣（$188）靈感則來自廣東家常菜「土魷蒸肉餅」，手工墨魚及魷魚餃配上紅蝦他他，再淋上帶有魷魚鮮味的法式牛油白汁泡沫，家常風味與法式細膩完美融合，賣相精緻之餘亦充滿驚喜。主食方面，心水推介避風塘軟殼蟹蟹肉炒飯（$248）以整隻香脆軟殼蟹鋪在蟹肉炒飯上，灑上香辣蒜酥，蒜香撲鼻、口感層次分明。另外還有鹹蛋黃龍蝦伊麵（$498），龍蝦以鹹蛋黃牛油焗製，伊麵拌入薑蔥龍蝦濃湯，甘香鮮味。