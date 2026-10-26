Hello Kitty × BRANDEN聯乘登場 影相分享即送限量零錢包鎖匙扣

韓國旅行用品及收納品牌BRANDEN與香港潮物店popcorn合作，由即日起至11月3日在銅鑼灣希慎廣場開設品牌首間香港期間限定店。店內集合旅行壓縮收納袋、人氣Safe Days系列及新登場的Wallet Bag，焦點還有近期在韓國備受注目的Hello Kitty × BRANDEN聯乘系列。現場另設購物折扣、滿額禮遇及互動打卡活動，讓旅遊用品迷一次過選購實用新品。

Hello Kitty 注入旅行設計 今次聯乘將Hello Kitty的可愛形象融入品牌一貫簡約實用的設計上，當中包括日常斜揹袋、護照銀包、美妝收納袋、背包及壓縮袋等多款用品。產品除了具備吸睛外形，同時亦加入防割物料、RFID防護、容量擴充及防潑水等設計，兼顧分類收納與旅途安全，為日常使用及外遊提供更靈活的選擇。 Hello Kitty × Safe Plus Backpack 售價$685 背包平日容量為19L，打開擴充拉鍊後可增至30L，並可放入16吋筆記型電腦。內層採用UHMWPE特殊防割原紗布料，配合雙向防盜拉鍊及RFID防盜暗袋，加強保護個人物品；行李箱固定帶和可拆式掛環則方便在機場或旅途中使用。

Hello Kitty × Safe Plus Cross Bag售價$459 斜揹袋設有多個內格，容量可由5L擴充至9.5L，方便按行程需要增加收納空間。拉鍊內袋具RFID Blocking功能，袋身亦使用UHMWPE特殊防割織物，在輕巧設計下兼顧分類及防盜需要。 Hello Kitty × Safe Plus Wallet Bag售價$314 款式把斜揹袋、護照套和銀包功能結合，讓護照、現金及隨身小物集中放好。袋內備有多個間隔、拉鍊格、雙層拉鍊和掛環，並加入RFID保護層、UHMWPE防割織物及防潑水塗層，適合外遊時貼身攜帶。 Hello Kitty × Makeup Pouch售價$209 美妝袋四邊均設網格內袋，另有可拆式隔板，可按化妝品、化妝掃及護膚品的大小自行分區。擴充拉鍊打開後，較高身的護膚品亦可直立擺放，減少旅途中翻找物品的時間。

Hello Kitty × BRANDEN旅行壓縮收納袋 售價$149-$335 收納袋利用拉鍊壓縮衣物與旅行用品，騰出行李空間；防潑水袋身耐用而且容易清潔。系列提供多種尺寸，短途出走或長途旅程都可按所需容量配搭。 Hello Kitty × BRANDEN棉被及羽絨被收納袋 售價$149-$335 頂部採用C形開口，放入厚身棉被或羽絨被時更順手；耐用、不易變形的布料與內層配合壓縮拉鍊，可縮減寢具所佔空間，尤其適合香港家居換季整理。

指定貨品九折兼滿額禮遇 打卡再換限定精品 期間限定店設有多項購物及打卡禮遇，全場指定貨品可享九折優惠 (Hello Kitty × BRANDEN聯乘系列除外)；單次消費滿$1,200，另可獲BRANDEN限定鑰匙圈購物袋一個。店內亦以品牌代表性的綠色作主調，設置延續清新簡約風格的打卡位。 顧客無須消費，只要追蹤BRANDEN香港官方Instagram帳號@branden.hongkong，在指定位置拍攝照片或影片並分享到Instagram限時動態或Threads，標記@branden.hongkong及加入#brandenhk，即可免費換領限量BRANDEN零錢包鎖匙扣一份。所有贈品數量有限，送完即止。 BRANDEN香港期間限定店詳情:

日期：即日起至2026年11月3日 時間：中午12時至晚上9時 地點：銅鑼灣希慎廣場5樓中庭