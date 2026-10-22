Chiikawa深圳旗艦店進駐海岸城 必搶廣東限定商品 即睇全商場打卡攻略

Chiikawa粉絲又有新地方朝聖！CHIIKAWA深圳首間官方旗艦店已進駐南山海岸城購物中心，並同步迎來華南首展「吉伊卡哇的修煉日常」，由二層中庭到一樓各個出入口都有角色裝置，吉伊、小八及烏薩奇更換上廣東限定功夫造型，連木人樁、江湖武器等場景也搬進商場。除了多個打卡位，還有廣東限定「靈春拳影」系列周邊發售，包括抱着迷你木人樁的毛絨掛件、盲盒、文具及服飾包袋等。

深圳首間Chiikawa旗艦店 廣東限定功夫周邊率先入手 CHIIKAWA深圳旗艦店位於海岸城購物中心，售賣文創生活及服飾包袋等商品，門口有以吉伊卡哇角色組成草叢場景巨型門牌，店內還有廣東限定立體雕塑、魔法少女造型、天使惡魔發光立牌及Baby嬰兒床立體場景等打卡裝置，部分位置更有功夫小道具，方便大家拿着道具與角色合照。 今次周邊商品中，廣東限定「靈春拳影」系列最值得收藏。三小隻換上功夫練功服，懷抱迷你木人樁，推出毛絨掛件、徽章盲盒及亞克力立牌盲盒；文創生活系列包括文件夾、彈簧冰箱貼、金屬鑰匙扣及蒲扇等，另有印上三小隻圖案的功夫主題帆布袋、彩色掛繩手機包及白色短袖T恤。

不過要留意的是，「靈春拳影」系列部分商品每人每款限購2件，售完即止，打算入手限定款式的粉絲要留意店內貨量及購買安排。

Chiikawa深圳旗艦店 廣東限定功夫周邊商品一覽

華南首展打卡地圖 7個打卡點收集三小隻身影 「吉伊卡哇的修煉日常」華南首展由即日起展出至2027年初，打卡裝置分布於海岸城購物中心不同樓層及出入口。想盡量收集各個場景，可以跟着以下官方路線由二層一路逛到一層。 打卡點1 二層8號門： 先到二層8號門，門口有八小隻廣東限定形象的巨幅貼畫，先與整排角色合照。 打卡點2 二層海德廣場： 參觀完旗艦店後，出門便可到海德廣場。廣場草坪有「木人樁訓練場」及「江湖武器舖」立體雕塑，可以模仿三小隻練功的姿勢拍照；21號門另有廣東限定三小隻形象玻璃貼。

打卡點3 二層10號門附近： 走到lululemon旁的10號門，往右看便會找到戶外階梯上的三小隻「可愛日記」立牌，吉伊、小八及烏薩奇以不同姿勢登場。 打卡點4 二層10號門內中庭： 進入10號門後走到中庭，記得抬頭尋找懸掛在上空的三隻飛行討伐氣模。角色頭頂黃色螺旋槳，配合雲朵造型，從中庭不同位置都可以欣賞。 打卡點5 四層餐飲區： 乘搭中庭透明觀光梯前往四層，可以從更近距離欣賞飛行討伐裝置。四層餐飲區有三小隻與獺師的熱呼呼烤肉場景，Timberland前則有三小隻吃飯糰立牌，逛商場時不妨順道尋找。

打卡點6 商場各層： 乘扶手電梯慢慢逛下樓，沿途留意各層圍欄及扶手電梯上的三小隻場景插畫，部分打卡細節可能就在經過時才會發現。 打卡點7 一層各出入口： 最後到一層收集餘下打卡位。葉外附近有三小隻睡覺雕塑；5號門（文心四路）有吃檸檬立牌及貼畫，3號門（文心四路）有站立造型立牌及貼畫，東大門（文心五路）則有廣東限定巨幅貼畫。 官方另預告12月將有更多驚喜打卡點陸續登場，粉絲可以繼續留意最新消息。

Chiikawa深圳旗艦店及華南首展詳情 CHIIKAWA吉伊卡哇深圳旗艦店 地址：深圳南山海岸城購物中心二層290至291號舖 「吉伊卡哇的修煉日常」華南首展 展期：即日起至2027年初 地點：深圳南山海岸城購物中心多個樓層及出入口 交通方法 地鐵：乘搭深圳地鐵2、8、11或13號線至後海站，從D1出口前往海岸城購物中心 鄰近口岸：深圳灣口岸