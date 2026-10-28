聖誕倒數月曆2026｜美編開箱Dior聖誕月曆 夢幻甜品工坊設計 24款驚喜臻品逐日解鎖 (有片)

每逢佳節，Dior總會以充滿想像力的節日創作帶來驚喜。今年品牌將目光再次投向巴黎標誌性的蒙田大道30號總店，並以甜品工坊為靈感打造全新聖誕系列。從禮盒設計、倒數月曆，以至限定香氛作品，均融入薑餅甜點與糖果元素，帶領大家走進一個充滿節日歡樂的夢幻世界。

在這個充滿想像力的空間裡，工匠們穿梭於不同甜點工坊之間，將品牌經典作品化作一道道精緻甜品。從香氛、美妝到節日禮品，皆以趣味十足的方式呈現，為傳統節慶注入高級訂製時尚的優雅氣息。

今年Dior將品牌傳奇總店重新演繹成一座充滿童話色彩的甜品工坊。踏進其中，猶如置身薑餅與糖霜交織而成的奇幻國度，處處洋溢濃厚節日氣氛。

24個驚喜抽屜內收藏品牌精選產品，當中包括香氛、護膚、美妝及生活藝術作品，讓人在12月每日都能拆開專屬驚喜。除了作為節慶收藏品外，月曆於使用後更可化身首飾盒，延續實用價值。

每年備受期待的Dior聖誕倒數月曆，今年以蒙田大道30號總店為設計藍本，再次成為系列焦點。月曆外觀重現品牌總店經典建築輪廓，並融入Dior幸運星圖騰與薑餅裝飾細節。一打開月曆，便會看到充滿節日氣息的微縮場景，高訂時裝元素巧妙穿插其中，呈現品牌獨有的法式優雅。

限定香氛蠟燭 以薑餅香氣迎接佳節

除了禮盒與倒數月曆外，Dior香氛創意總監Francis Kurkdjian亦為節日帶來全新限定Dior Délice香薰蠟燭。

靈感源自溫暖誘人的薑餅甜點，點燃後可散發濃郁節日香氣。香調融合肉桂、丁香及蜜糖的甜暖氣息，再以柔和香草作結，營造溫馨而舒適的節日氛圍，為冬日家居增添一份療癒感與儀式感。

聖誕限定圖騰 禮盒注入高訂美學

今年節日包裝設計延續Dior一貫的精緻工藝，並以甜品世界作為創作靈感。禮盒外觀彷彿華麗甜點般綴滿糖霜效果、金色細節及優雅波浪花邊，配上品牌標誌性的Médaillon圓章，展現猶如高級訂製時裝般的細膩質感。