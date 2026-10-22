網上熱話｜threads近日爆紅網頁小遊戲 盤點6個必玩推介 唧雪糕/蛋包飯/章魚燒 網民：2026年版「新線上遊戲地帶」！

網頁小遊戲是不少90後的童年回憶，而近日Threads竟然出現網頁小遊戲熱潮！這些小遊戲以煮食模擬器為主，玩家可以自製章魚燒、蛋包飯、唧雪糕等，全部免安裝就能遊玩，吸引大家熱烈留言和轉發，更有網民指這股熱潮是「新線上遊戲地帶」（經典網頁小遊戲網站）的文藝復興！以下為大家盤點6個必玩推介，大家有興趣的話不妨試下啦！