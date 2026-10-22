網上熱話｜threads近日爆紅網頁小遊戲 盤點6個必玩推介 唧雪糕/蛋包飯/章魚燒 網民：2026年版「新線上遊戲地帶」！

網頁小遊戲是不少90後的童年回憶，而近日Threads竟然出現網頁小遊戲熱潮！這些小遊戲以煮食模擬器為主，玩家可以自製章魚燒、蛋包飯、唧雪糕等，全部免安裝就能遊玩，吸引大家熱烈留言和轉發，更有網民指這股熱潮是「新線上遊戲地帶」（經典網頁小遊戲網站）的文藝復興！以下為大家盤點6個必玩推介，大家有興趣的話不妨試下啦！
1.自製完美蛋包飯遊戲（支援電腦版）
在遊戲中，玩家可以自製完美蛋包飯！先煎出金黃蛋皮，再細心包裹熱騰騰的茄汁炒飯，考驗翻蛋時機與手勢，做出一份滑嫩誘人的完美蛋包飯。
遊戲網址：https://yorimichi-games.com/omurice/
2.唧出最長軟雪糕遊戲（只限手機及平版電腦）
玩家可化身雪糕店店員，以指尖控制力度與角度，將綿密軟雪糕一圈圈唧出，挑戰疊出高聳又不易倒塌的完美甜筒，畫面療癒又好玩！
遊戲網址：https://softserve.nog.cc/
3.經典章魚燒小遊戲（支援電腦版）
自製章魚燒小遊戲絕對是網站小遊戲的經典！玩家先要在烤盤上倒漿、放章魚粒，再以竹籤快速翻轉，將每顆章魚燒煎至金黃彈牙，重現道地街頭小食風味。
4.自製可麗餅小遊戲（支援電腦版）
自製可麗餅小遊戲步驟簡單，玩家需先用麵粉漿製作餅皮，其後發揮創意塗上奶油、鋪滿水果與醬料，再對摺成誘人甜點。
遊戲網址：https://piko2game.com/crepe/
5.土耳其雪糕店店員體驗遊戲（支援電腦版）
在遊戲中玩家可扮演古靈精怪的土耳其雪糕師傅，以長柄勺靈活逗弄客人，重點是不能讓客人拿到雪糕，趣味十足。
遊戲網址：https://x282665.com/games/turkish-ice-cream-3d/
6.刨蘋果皮遊戲（支援電腦版）
刨蘋果皮遊戲考驗穩定手感與耐性，遊戲將模擬手持刨刀刨蘋果皮的場景，玩家可挑戰刨出完整不斷的長長果皮，簡單又紓壓！
遊戲網址：https://ringo-no-kawamuki.pages.dev/