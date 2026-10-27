Crocs限定新作登場　動漫、萬聖節與香港元素注入鞋款

Crocs今個月帶來三個限定系列，設計橫跨人氣動漫、萬聖節造型及香港文化。除了兩款《鏈鋸人》主題鞋履，品牌亦推出節日及本地限定Jibbitz™鞋扣，讓用家按個人喜好配搭。
《鏈鋸人》角色化身鞋款
Crocs首次與《鏈鋸人》合作，將作品的鮮明視覺融入Classic Clog。鏈鋸人款採用紅色鞋身，配上黑黃圖案、立體電鋸裝飾，以及鏈鋸人和波奇塔鞋扣，呼應主角的戰鬥造型。
另一款以帕瓦為主題，藍白配色取材自角色服裝，鞋身加入半透明血鏈和血濺效果，毛絨後跟帶則飾上惡魔角。鞋款另附兩款專屬鞋扣，其中一款為帕瓦的愛貓Meowy。系列同時備有《鏈鋸人》Jibbitz™，讓動漫元素延伸至日常配搭。
怪萌鞋扣添上節日氣氛
迎接萬聖節，品牌以南瓜、幽靈和蝙蝠等圖案設計一系列Jibbitz™鞋扣。用家可將不同款式放上Classic Clog，自由組合搞怪、暗黑或可愛風格，無論配襯派對服飾或日常造型，也能增添節日趣味。
地道設計記錄香港味道
香港限定系列從城市日常取材，把煲仔飯、魚蛋燒賣腸粉及雞蛋仔等地道美食化成鞋扣，另加入「香港製造」和「得閒飲茶」兩款設計。這批Jibbitz™可配搭洞洞鞋、涼鞋或其他配件，既適合作為旅遊紀念，也讓港人把熟悉的文化符號穿在身上。