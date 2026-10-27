Crocs限定新作登場　動漫、萬聖節與香港元素注入鞋款

Crocs今個月帶來三個限定系列，設計橫跨人氣動漫、萬聖節造型及香港文化。除了兩款《鏈鋸人》主題鞋履，品牌亦推出節日及本地限定Jibbitz™鞋扣，讓用家按個人喜好配搭。

《鏈鋸人》角色化身鞋款

Crocs首次與《鏈鋸人》合作，將作品的鮮明視覺融入Classic Clog。鏈鋸人款採用紅色鞋身，配上黑黃圖案、立體電鋸裝飾，以及鏈鋸人和波奇塔鞋扣，呼應主角的戰鬥造型。

另一款以帕瓦為主題，藍白配色取材自角色服裝，鞋身加入半透明血鏈和血濺效果，毛絨後跟帶則飾上惡魔角。鞋款另附兩款專屬鞋扣，其中一款為帕瓦的愛貓Meowy。系列同時備有《鏈鋸人》Jibbitz™，讓動漫元素延伸至日常配搭。