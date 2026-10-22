BIGBANG二十周年展香港站11.18開幕　VR體驗＋香港限定周邊登場

V.I.P們留意！適逢韓國人氣男團BIGBANG成軍20周年，同名媒體展《COSMOS》將於11月18日至12月27日登陸九龍塘又一城，成為展覽海外首站。香港站集合11大主題展區，除了有鏡面動態影像、投影牆及全息投影等多媒體裝置，部分全息投影內容更特別為香港站更新，另有VR體驗及互動訊息牆，讓V.I.P重溫BIGBANG出道20年來的音樂歷程。展覽期間亦有二十周年紀念周邊及香港限定商品發售，門票將於10月26日起分階段開售。



11大展區重溫BIGBANG音樂歷程 經典皇冠手燈放大登場 《COSMOS》以11大主題展區串連BIGBANG的音樂世界，包括COSMOS BEGIN、COSMIC SIGNAL、FRAGMENTS、COSMOS ECHO等。現場融合音樂、藝術與科技，透過鏡面動態影像、投影牆、視聽裝置、變圖燈箱及全息投影等不同形式，重現樂團的音樂與視覺風格，當中部分全息投影更加入香港站新內容。 對於一路陪伴BIGBANG的V.I.P而言，經典皇冠手燈自然有其特別意義。CONSTELLATION展區將打造放大版皇冠手燈主題空間，讓這個代表樂團的標誌成為展覽一部分，串連BIGBANG與粉絲多年來的共同回憶。

展覽不止讓大家觀賞影像裝置，亦加入多個互動環節。VIRTUAL ORBIT帶來VR體驗，COSMOS OF US則透過互動屏幕增加參與感；走到DRAW OUR COSMOS，觀眾更可在訊息牆留下回憶與祝福，與其他粉絲分享心意，為這趟二十周年音樂旅程留下個人印記。 10.26 BoC Pay+優先訂票 FWD MAX會員600積分換預售碼 門票將分階段開售，10月26日率先開放予中銀香港BoC Pay+用戶，透過Ticketflap活動頁面優先訂票。新客戶註冊或升級BoC Pay+，更可享首30日本地消費高達5%現金回贈，以及總值50港元迎新獎賞。 FWD MAX會員則可於10月27日參與預售，免費登記成為會員後，以600 MAX積分換領預售碼，再經Ticketflap專屬購票連結購買指定活動門票。門票將於10月28日正式公開發售，屆時可經Ticketflap、Trip.com、Klook、MUTIC及大麥等平台購買。各階段訂票均受條款及細則約束，數量有限，售完即止。