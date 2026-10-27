AP BEAUTY M.D.系列新品登場 打造肌膚長壽護理方案

韓國護膚品牌 AP BEAUTY 早前在香港舉行肌膚長壽研討會，品牌邀請了首爾清潭洞醫美中心 L'MEDIQUE 醫療總監 Dr. Vivian Seohyeon Lee，以及 AMOREPACIFIC 技術研究院資深研究員 Heeyoung Jeon，從臨床觀察與配方科研兩個角度，拆解肌膚老化背後的結構變化。兩位專家指出，與其只追求短暫的年輕外觀，更重要的是延長肌膚處於健康、強韌和自然緊緻狀態的時間，這亦是「肌膚長壽」概念的核心。

抗老由表面走向深層結構 Dr. Vivian Lee 表示，現時的抗老護理已不再只著眼於即時淡紋、填補凹陷或提升輪廓，愈來愈多人開始關注肌膚本身的修復、更新和支撐能力。隨年齡增長，肌膚微環境逐漸失衡，膠原網絡的密度和排列亦會改變，繼而影響彈性、屏障韌性及面部線條。 當中，大家較熟悉第一型及第三型膠原蛋白與豐盈度和彈性有關，位於表皮與真皮交界的第四型膠原蛋白則較少被提及；它所形成的基底網絡負責連繫及穩定不同肌膚層次，作用就如橋樑的鋼索，網絡愈完整有序，愈有助鞏固底層結構和維持健康的肌膚環境。因此，AP BEAUTY 把護理焦點由表面延伸至深層結構，希望透過重整膠原網絡，提升肌膚的長效強韌度。

把臨床概念帶進日常護膚 承接臨床層面的觀察，品牌以 M.D. 膠原緊緻修復雙效乳霜，把「肌膚長壽」落實為家用護理。產品的設計並非只為補濕，而是同時針對肌膚微環境與膠原基質，希望在日常程序中兼顧修護、緊緻及結構支撐。 配方以醫美級 PDRN 配合品牌專利活性成分 EXOYNE，組成雙重修護系統。PDRN 主要支援肌膚的再生環境和屏障韌性；EXOYNE 則運用源自外泌體科研的技術，推動第一型、第三型及第四型膠原蛋白生成，從多個層面整理及鞏固膠原網絡。

M.D. 膠原緊緻修復雙效乳霜 (50ml) / 港幣$2,680這款雙效乳霜是 M.D. 系列的核心產品，它透過促進第一型、第三型及第四型膠原蛋白生成，兼顧真皮層的豐盈彈性與基底網絡的穩定，為容易出現鬆弛感的肌膚提供更完整的支撐。 除 PDRN 和 EXOYNE 外，產品亦加入品牌專利 Infusing Bandage™ 醫美級導入繃帶技術，可在肌膚表面形成透氣保護膜，並協助活性成分滲透至角質層 10 層。豐潤柔滑的質感則平衡了科研配方的功能性，使用後肌膚感覺滋養、飽滿而柔軟。

M.D. 膠原緊緻修復雙效乳霜：重整膠原支撐網 這款雙效乳霜是 M.D. 系列的核心產品，它透過促進第一型、第三型及第四型膠原蛋白生成，兼顧真皮層的豐盈彈性與基底網絡的穩定，為容易出現鬆弛感的肌膚提供更完整的支撐。 除 PDRN 和 EXOYNE 外，產品亦加入品牌專利 Infusing Bandage™ 醫美級導入繃帶技術，可在肌膚表面形成透氣保護膜，並協助活性成分滲透至角質層 10 層。豐潤柔滑的質感則平衡了科研配方的功能性，使用後肌膚感覺滋養、飽滿而柔軟。

M.D. 水光充盈三效精華 (30ml) / 港幣$830

M.D. 水光充盈三效精華：先補水，再穩固 水光充盈三效精華定位為「膠原緊緻網絡穩固者」，以三合一肌底注射概念研製。它先為肌膚補充水分和澎彈感，同時減少膠原蛋白流失，為其後使用雙效乳霜建立較理想的修護基礎。 配方主要針對不同肌膚層次提供水分與養分，帶來長效保濕及緊緻表現；與雙效乳霜配搭使用，護理步驟由補水、穩固延伸至結構修護，更適合想同時改善乾燥和鬆弛感的人士。

M.D. 膠原緊緻修復雙效噴霧 (80ml) / 港幣$525

M.D. 膠原緊緻修復雙效噴霧：把修護帶到日間 AP BEAUTY全新推出的膠原緊緻修復雙效噴霧，是採用「液轉霜」概念，把乳霜的滋養感化成輕盈細霧，方便在日間補水或肌膚感到乾燥不適時使用，有助維持柔滑和亮澤狀態。 噴霧同樣以修護為主軸，加入 PDRN Duo、EXOYNE 及 TRF H.A，在便攜設計中延續系列的科研理念。