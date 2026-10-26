雅詩蘭黛藝術展傳遞希望與勇氣 以真實故事喚起乳癌關注

乳癌不只是一紙診斷，更是一段影響患者及家人生命的重要歷程。雅詩蘭黛集團（香港）今年正式展開年度「乳癌防治運動」，並以《生命不止一紙診斷：患乳癌之前、期間與之後的人生》藝術展覽作為重點活動，希望透過藝術走進社區，讓更多人了解乳癌患者的真實經歷，並鼓勵社會各界共同關注乳房健康。

以藝術說故事 呈現抗癌歷程 展覽將於10月舉行，雅詩蘭黛集團（香港）會聯同多位本地藝術家，包括攝影師Olivia Tsang、書法家Wendy Tang，以及Kalo Chu和張樂陶等，以乳癌患者的真實故事為創作靈感，並透過攝影、書法、聲音故事等不同藝術形式，呈現患者在患病前、治療期間及康復後的人生片段。 有別於一般健康宣傳活動，展覽希望透過更具情感連結的方式，從中引發公眾對乳癌議題的討論與關注，同時向所有曾受乳癌影響的人士致敬，展現她們面對疾病時的勇氣與韌力。

提升乳房健康意識 除了分享患者故事外，展覽亦希望讓公眾了解及早發現乳癌的重要性，鼓勵女性定期關注乳房健康。希望透過展覽內容，及真實故事來加深社會大眾對乳癌的認識，推動更多開放對話，讓受乳癌影響的人感受到支持與陪伴。 延續逾 30 年乳癌防治使命 雅詩蘭黛集團自1992年創立乳癌防治運動以來，一直積極推動乳癌研究、教育及公眾倡議工作。由已故Evelyn H. Lauder共同創立的粉紅絲帶，至今已成為全球最具代表性的乳癌關注標誌之一。 多年來，集團透過與研究人員、醫療機構及社區夥伴合作，持續推廣乳癌防治資訊，並支持相關研究及醫療服務發展，希望凝聚各界力量，朝着沒有乳癌的未來邁進。

一系列社區活動同步展開 除了藝術展覽，今年乳癌防治運動亦將舉辦多項社區活動，包括健康教育推廣、慈善籌款、員工及家屬乳房檢查，以及與本地機構合作推動患者支援項目。集團期望透過不同形式的參與，鼓勵更多人主動關注自身健康，支持乳癌患者及其家人，並將關愛力量延伸至社區每個角落。 限量粉紅絲帶產品 : Estée Lauder限量版升級再⽣基因修復精華 售價: $965 / 50ml Estée Lauder限量版唇彩系列禮盒套裝 售價: $350 Clinique限量版升級特效潤膚露+ 售價: $405 / 200ml

Bobbi Brown胭脂唇膏 售價: $320 Jo Malone London牡丹與胭紅麂絨古龍水 售價: $1,405 / 100ml Tom Ford Beauty經典幻魅唇膏 #13 SLIP售價: $505 展覽詳情 : 「生命不止一紙診斷：患乳癌之前、期間與之後的人生」藝術展覽 日期：2026年10月21日（星期三）至10月29日（星期四） 時間：每日上午10時至晚上10時 地點：海港城港威商場地下中庭大堂