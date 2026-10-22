深圳好去處｜深圳前海博物館10.30開館！8大展覽睇國寶級文物 必影270度山海景觀打卡位

深圳最新文化地標「前海博物館」將於10月30日正式對公眾開放，作為今個秋季最矚目的文化盛事，館內有8大必睇重量級展覽，包含逾3000件珍貴文物以及10件國家級寶物，文青北上必去！另外博物館內更有270度「山、海、城」全景觀景空間，以及設於5樓觀景平台的BeanStar比星咖啡店，活動非常豐富，下文立即為大家介紹！

深圳文化新地標 前海博物館7大展覽

前海博物館開館展覽以中華文明發展為主軸，從百萬年人類史、萬年文化史，到五千多年文明史一氣呵成。免費展覽包括「簡明中國古代通史陳列」、「瑤光映世——中國古代玉器」、「窯火凝珍——中國古代瓷器」、「心瀾澄澈——造像藝術展」，以及與騰訊合作、把敦煌、三星堆、北京中軸線等文化資源數碼化的「文明之光·生生不息」展覽。

其中「窯火凝珍——中國古代瓷器」由中國國家博物館與深圳博物館共同主辦，精選230餘件瓷器珍品，分為「源遠流長」、「瓷韻風華」、「瓷行天下」三部分。展品橫跨原始瓷器到元明清精品，既有嶺南元素與海上貿易足跡，也呈現中國瓷器如何成為走向世界的文化符號，建議大家預留半日時間慢慢參觀。



另外三個收費特展同樣值得預留時間，「青花青——千年淬煉青花瓷特展」從原料、瓷胎、器型到紋飾，完整拆解青花瓷之美；「鐘鼎昭禮——禮樂文明特展」重磅集結商周青銅禮器；「長風萬里——絲路文明特展」則帶大家了解古代絲綢之路，重溫物資互通與文明交流的壯闊故事。