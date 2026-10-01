京都百年名邸烘焙職人首度來港！ 森林麵包聯乘神戶人氣麵包店 推出6款限定麵包 必試忌廉吉士包+明太子法棍(有片)

人氣烘焙品牌「森林麵包 The Forest Bakery」早前親赴日本作烘焙文化交流後，正式宣布啟動全新「Bread without Borders」無國界企劃，致力與海外著名職人展開交流。企劃第一站即強勢邀請到來自日本神戶的人氣名店「Boulangerie mille-ge」主理人榎友寿(Enoki-san)及其專業團隊首度訪港！雙方聯乘推出6款限定產品，並由即日起至10月25日於ELEMENTS圓方快閃店率先限量發售，不用飛日本亦能品嘗頂級神戶烘焙工藝！

曾任職京都百年名邸長樂館 日本烘焙職人榎友寿來港 今次特意訪港的主理人榎友寿(Enoki-san)可謂份量十足，曾任職於京都百年名邸「長樂館」，並持有日本最高級別的「パンシェルジュ1級」麵包專業認證， 作為Boulangerie mille-ge主理人，擅長將歐陸傳統技藝與日本在地食材融合，今次他更帶同神戶團隊於10月22日至25日親臨香港圓方及The Angle店，與各位香港麵包迷親身交流！

The Forest Bakery文師傅 Jerry Man(左), Boulangerie mille-ge主理人榎友寿(右)

6款聯乘限定登場 逾10款頂級麵粉製作 今次企劃不僅重現神戶店的3款人氣作品，文師傅更將香港人的口味分享予榎友寿先生，由日方團隊以頂級技術重新演繹作品，共同打造出3款港日合璧的鹹味限定新品！ 今次「神戶 × 森林麵包」聯乘系列($218/一盒)陣容豪華，整套企劃嚴選超過10款來自日本、加拿大及法國的優質麵粉。例如甜麵團選用被譽為「頂級夢幻小麥」的北海道「春之戀」，自帶天然麥香甘甜；Ciabatta則選用高吸水性的北海道「北之香」搭配湯種製法，打造極致濕潤Q彈口感。

1. 神戶人氣No.1｜忌廉吉士包 Cream Pan 身為神戶店的銷量冠軍，團隊特別將神戶店專用的模具原汁原味帶到香港。包身以湯種製作，濕潤柔軟；每日清晨新鮮煮製的吉士餡濃郁軟滑、甜而不膩，完美還原日式經典滋味。 2. 銷量超過10,000件｜肉桂卷 Cinnamon Roll 自2025年11月推出以來已累積售出逾萬件！榎友寿參考瑞典傳統編織手法，獨創極具辨識度的「twist-and-knot」造型。嚴選斯里蘭卡有機肉桂粉配搭自家製馬達加斯加雲呢拿奶油，肉桂辛香氣配搭柔和奶香，令味道更具層次。最特別的是主廚認為每件肉桂卷都是「有生命的個體」，因此每件產品均附有獨立編號，儀式感滿滿！

3. 選用京都老字號焙茶粉｜焙茶法棍 Hojicha Baguette 特別選用創立於1836年的京都宇治老字號「森半」焙茶粉，搭配石磨麵粉烘焙，融入日本柚子的清新果香，令深沉濃郁的茶香與輕盈柑橘氣息相得益彰。

3款香港創意鹹麵包 賽螃蟹化身限定三文治 除了傳統甜包，今次團隊以香港在地食材與美食風格為靈感，帶來3款鹹味麵包，其中更有一款為香港限定： 明太子法棍 Mentaiko Baguette： 採用福岡名店「やまや(山屋 Yamaya)」以招牌「匠のたれ」(匠之醬汁)熟成168小時的明太子，加入柚子胡椒增添特有柑橘辛香，最後以火槍輕燒激發油脂香氣，鮮味爆燈！

咖喱 Ciabatta： 將神戶店秘製咖喱配方帶到香港，以薯仔、番茄及日本咖喱為基底，加入印度Garam Masala混合香料，配上濕潤彈韌的湯種Ciabatta，口感層次豐富。

賽螃蟹三文治(香港限定）： 極具創意的壓軸之作！以經典粵菜「賽螃蟹」為靈感，將滑炒蛋白、瑤柱及蟹肉結合美乃滋與烏醋秘製醬汁，夾入湯種Ciabatta中。蛋白嫩滑、蟹肉鮮甜，醋香提鮮，將中式菜餚完美演繹成日式烘焙作品。

Bread without Borders - 神戶 × 森林麵包聯乘 價錢： HK$218 / 一盒（一套6款） 圓方快閃店首賣日期：即日起至10月25日 銷售地點：ELEMENTS圓方期間限定店及The Angle 店 (10月後將於森林麵包各大分店陸續有售)