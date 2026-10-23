惠康聯乘OSAMU GOODS 6款實用精品登場！中筒襪/玻璃杯/野餐墊/摺傘

日本美學界的「Kawaii 始祖」原田治(Osamu Harada)筆下的OSAMU GOODS驚喜襲港！惠康特別推出全新的「OSAMU GOODS® 時尚出行」獨家換購活動，即日起強勢登場。今次聯乘系列主打美觀又實用的復古摩登風格，將滿滿的文青日系美學注入日常生活中。全系列共推出6款時尚戶外運動元素的限量實用單品，不論是上班族日常必備、文青穿搭飾物，還是假日戶外野餐及運動配件，都能滿足生活需求。只需於門市或網店消費，便可透過電子印花、yuu積分或滿額換購方精品，即睇詳情！
6款日系復古美學精品登場
今次惠康獨家推出的「OSAMU GOODS」系列產品，以經典人物角色配上簡潔線條與鮮艷配色，將復古可愛發揮得淋漓盡致，絕對是日常必備的潮流單品，包括有不失時尚中筒綿襪、玻璃杯套裝(4件裝)、便攜不銹鋼保溫杯、潮流匹克球球拍套裝、創新兩用野餐墊袋、防UV晴雨摺傘。
換購攻略與詳情
電子印花派發：即日起至12月17日期間，於惠康門市或惠康網店購物每滿 $60，即可獲贈電子印花一個。
另外亦可憑指定電子印花、yuu 積分，或者於惠康門市單次購物滿$80，加價換購心水精品。
換領及取貨期：2026 年 10 月 23 日起至 12 月 24 日止。