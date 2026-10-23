惠康聯乘OSAMU GOODS 6款實用精品登場！中筒襪/玻璃杯/野餐墊/摺傘

日本美學界的「Kawaii 始祖」原田治(Osamu Harada)筆下的OSAMU GOODS驚喜襲港！惠康特別推出全新的「OSAMU GOODS® 時尚出行」獨家換購活動，即日起強勢登場。今次聯乘系列主打美觀又實用的復古摩登風格，將滿滿的文青日系美學注入日常生活中。全系列共推出6款時尚戶外運動元素的限量實用單品，不論是上班族日常必備、文青穿搭飾物，還是假日戶外野餐及運動配件，都能滿足生活需求。只需於門市或網店消費，便可透過電子印花、yuu積分或滿額換購方精品，即睇詳情！