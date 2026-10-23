南洋派對N.Y.P.D.突襲尖沙咀 新港中心開沉溺式期間限定店 周末舉行小環境表演及簽名會

香港獨立樂隊南洋派對N.Y.P.D.，聯手亞熱帶唱片(Subtrop Records)，於尖沙咀新港中心開設《我鍾意你埋嚟睇》大碟沉溺式體驗及期間限定店。現場除展出樂隊創作時的手稿、紀錄短片、早秋限量潮物外，更會在周六、周日舉行音樂表演與簽名會。樂隊揚言這次舉辦pop-up store，是要實踐一次「我鍾意點就點」的視覺挑釁。
貴為首隊打進國際音樂平台Boiler Room的香港樂隊，N.Y.P.D.的舞台從地下派對，移師到尖沙咀大型商場。其廠牌亞熱帶唱片為他們開設的《我鍾意你埋嚟睇》限定店，不只是常規唱片宣傳，更是一次視覺挑釁，因為展覽有別一般乾淨常規，本次企劃呼應他們大碟《我鍾意》的混沌與坦誠。
展示樂隊創作手稿
走進pop-up store，樂迷會發現他們拋棄所有糖衣包裝，將創作過程中最真實的物件全部攤開展示，字跡如塗鴉的凌亂手稿、創作筆記、菲林相片等，散落在展廳每個角落，等待樂迷自行發掘尋寶，用最直接的親身體驗，去感受樂隊的靈感泉源，還有即興好玩本性。
現場特設錄像展區，播放紀錄片風格的樂隊短片，真實記錄他們歷年表演的開心畫面，與創作歌曲背後的點滴。看罷錄像，還可以在限定店內，購買樂隊首次推出的服飾系列，全由擁有藝術背景的樂隊成員親自操刀設計，將獨特地道香港美學，注入實體商品，化為強烈藝術宣言。
小型環境音樂表演
亞熱帶唱片由N.Y.P.D.的創辦人與音樂組織幕後推手Yeti Out聯合創立，如今已演變成橫跨潮流研發、獨立音樂與次文化策展的多維平台。亞熱帶唱片表示：「新港中心擁有獨特的潮流文化脈絡，我們不單想把最衝擊的創作進程搬到現場，更希望樂迷能直接將這種實體美學帶回家收藏。」今個周末，N.Y.P.D.會現身抵達現場，以小型環境音樂表演與簽名會回饋樂迷，更邀請不認識他們的市民埋嚟睇、埋嚟聽，見證這場純粹主觀的表演。
南洋派對N.Y.P.D.新港中心期間限定店簽名會：
日期：10月24及25日
時間：中午12時至晚上7時
地點：尖沙咀廣東道30號新港中心221號及206號舖
特別活動：小型環境音樂表演及簽名會(10月24日下午3時至6時）
查詢：南洋派對N.Y.P.D.