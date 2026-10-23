南洋派對N.Y.P.D.突襲尖沙咀 新港中心開沉溺式期間限定店 周末舉行小環境表演及簽名會

香港獨立樂隊南洋派對N.Y.P.D.，聯手亞熱帶唱片(Subtrop Records)，於尖沙咀新港中心開設《我鍾意你埋嚟睇》大碟沉溺式體驗及期間限定店。現場除展出樂隊創作時的手稿、紀錄短片、早秋限量潮物外，更會在周六、周日舉行音樂表演與簽名會。樂隊揚言這次舉辦pop-up store，是要實踐一次「我鍾意點就點」的視覺挑釁。

貴為首隊打進國際音樂平台Boiler Room的香港樂隊，N.Y.P.D.的舞台從地下派對，移師到尖沙咀大型商場。其廠牌亞熱帶唱片為他們開設的《我鍾意你埋嚟睇》限定店，不只是常規唱片宣傳，更是一次視覺挑釁，因為展覽有別一般乾淨常規，本次企劃呼應他們大碟《我鍾意》的混沌與坦誠。