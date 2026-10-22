千海水產｜銅鑼灣旗艦店10.26起停供龍蝦 轉推限定優惠價$338起任食A5和牛 附最新價目表

千海水產銅鑼灣旗艦店10月17日開業，以任食新鮮龍蝦及日本A5和牛作招徠吸引客人。沒料到營運五天之後，今日對外宣布因龍蝦供貨出現問題，將於10月26日開始取消龍蝦放題，照常任食A5和牛，並減價應對。

千海水產銅鑼灣店透過官方Facebook公布，下星期一10月26日將取消龍蝦放題，同日更新餐牌，推出升級限定優惠，$338起就可無限追加日本A5和牛，比初段定價$438起任食A5和牛及活龍蝦平大截，優惠期由10月26日起至11月期間。

店家補充其他海鮮陣容不變，有膏蟹、石蟹、紅花蟹、藍花蟹、蟶子、貴妃蚌、刀貝、鮑魚、大頭蝦、九節蝦、基圍蝦、美國蜆、沙白、花螺，部分海鮮按時令推出；晚市照常有鹽焗蟹供應。消息一出，已訂座的網民表示沒有龍蝦感到失望。大家想食龍蝦就快快趁這幾天幫襯吧！