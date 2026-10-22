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出版：2026-Oct-22 19:10
更新：2026-Oct-22 19:10

千海水產｜銅鑼灣旗艦店10.26起停供龍蝦 轉推限定優惠價$338起任食A5和牛 附最新價目表

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千海水產｜銅鑼灣旗艦店10.26起停供龍蝦 轉推限定優惠價$338起任食A5和牛 附最新價目表

千海水產銅鑼灣旗艦店1017日開業，以任食新鮮龍蝦及日本A5和牛作招徠吸引客人。沒料到營運五天之後，今日對外宣布因龍蝦供貨出現問題，將於1026日開始取消龍蝦放題，照常任食A5和牛，並減價應對。

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海鮮有膏蟹、石蟹、紅花蟹、藍花蟹、蟶子、貴妃蚌、刀貝、鮑魚、大頭蝦、九節蝦、基圍蝦、美國蜆、沙白、花螺。（林俊源攝）

千海水產銅鑼灣店透過官方Facebook公布，下星期一1026日將取消龍蝦放題，同日更新餐牌，推出升級限定優惠，$338起就可無限追加日本A5和牛，比初段定價$438起任食A5和牛及活龍蝦平大截，優惠期由1026日起至11月期間。

店家補充其他海鮮陣容不變，有膏蟹、石蟹、紅花蟹、藍花蟹、蟶子、貴妃蚌、刀貝、鮑魚、大頭蝦、九節蝦、基圍蝦、美國蜆、沙白、花螺，部分海鮮按時令推出；晚市照常有鹽焗蟹供應。消息一出，已訂座的網民表示沒有龍蝦感到失望。大家想食龍蝦就快快趁這幾天幫襯吧！

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最新收費：

午市3小時火鍋放題(12nn5:30pm)

星期一至五 成人$338，星期六、日、公假及其前夕 成人$348

晚市2小時火鍋放題(4pm-11pm)

星期一至四成人$348起至$378；星期五至日、公眾假期及其前夕成人$358起至$398

晚市2.45小時火鍋放題(4pm-11pm)

星期一至四成人$378起至$418；星期五至日、公眾假期及其前夕成人$418起至$438

小童全日$228

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千海水產（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣百德新街 220 號恆隆中心 3

電話：3622 2210 / 3622 2211

網上訂座

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