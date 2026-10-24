鄭學仁博士主講香港音樂故事 帶領樂迷認識6位前輩音樂人

文獻不只是紙張，更是前輩音樂人留給香港的情書。2001年起，香港中央圖書館展開「香港音樂特藏徵集行動」。這場音樂文化搶救工作已走過四分一世紀，在外人看來艱辛枯燥，但對前館長鄭學仁博士而言，卻滿載與一眾前輩音樂人緣聚經歷，背後盡是辛酸苦樂，交織了許多沁人心扉、滿載人情味的故事。
今秋，鄭博士策劃《香港音樂故事系列——從圖書館談起》講座系列，用沾滿歲月痕跡的珍貴手稿，帶樂迷重溫6位本地傳奇音樂人的跌宕人生。他更邀請黃志華、葉世雄、古星輝及陳煒舜等學者及專家對談，細數胡文森的市井幽默、陳能濟的追夢執著、盧家熾的港台歲月、湯良德的二胡軼事、陳蝶衣的文人足跡，以及龐秋華的電影配樂風光。每場講座均以粵語主講，長約1小時30分鐘。講座不但有重要文獻手稿作回顧，更是一場向前輩音樂人致敬的聚會。
2026年10月27日(二)
第一講：「亦莊亦諧」胡文森
嘉賓講者：黃志華
講座特邀黃志華對談，胡文森這位粵劇撰曲大師風格遊走於莊諧之間，手稿字裡行間，盡是老香港的幽默與市井智慧。
2026年11月3日(二)
第二講：「音樂有夢」陳能濟
追思去年剛離世的作曲家陳能濟。他曾說「音樂是我的夢」，其磅礴的中樂作品，多藏於特藏中，此夜將重現其一生追夢的執著。
2026年11月10日(二)
第三講：「粵歌弦韻」盧家熾
嘉賓講者：葉世雄
由葉世雄任嘉賓。盧家熾曾長期領導港台粵樂隊，用一把高胡拉出幾代香港人的集體回憶，對本港中國音樂及粵劇發展貢獻良多。
2026年11月17日(二)
第四講：「江南餘韻」湯良德
嘉賓講者：古星輝
由古星輝主講。湯良德是前中樂團首席，將江南絲竹帶到嶺南，講座中將披露他與學生相處的教學軼事。
2026年11月24日(二)
第五講：「一代詞聖」陳蝶衣
嘉賓講者：陳煒舜
由陳煒舜導賞。陳老活了一世紀，手稿中的優美詞句至今傳唱，講座將重溫這位文人的香江足跡。2007年陳老在香港逝世，作品贈交香港中央圖書館。
2026年12月1日(二)
第六講：「舊歡如夢」龐秋華
那首膾炙人口的《舊歡如夢》，背後藏著他早期為香港電影配樂的辛勞與風光。
《香港音樂故事系列——從圖書館談起》講座詳情：
日期：10月27日至12月1日(晚上7時30分)
地點：香港文化中心行政大樓四樓二號會議室
票價：$80
查詢：康樂及文化事務署