鄭學仁博士主講香港音樂故事 帶領樂迷認識6位前輩音樂人

文獻不只是紙張，更是前輩音樂人留給香港的情書。2001年起，香港中央圖書館展開「香港音樂特藏徵集行動」。這場音樂文化搶救工作已走過四分一世紀，在外人看來艱辛枯燥，但對前館長鄭學仁博士而言，卻滿載與一眾前輩音樂人緣聚經歷，背後盡是辛酸苦樂，交織了許多沁人心扉、滿載人情味的故事。

今秋，鄭博士策劃《香港音樂故事系列——從圖書館談起》講座系列，用沾滿歲月痕跡的珍貴手稿，帶樂迷重溫6位本地傳奇音樂人的跌宕人生。他更邀請黃志華、葉世雄、古星輝及陳煒舜等學者及專家對談，細數胡文森的市井幽默、陳能濟的追夢執著、盧家熾的港台歲月、湯良德的二胡軼事、陳蝶衣的文人足跡，以及龐秋華的電影配樂風光。每場講座均以粵語主講，長約1小時30分鐘。講座不但有重要文獻手稿作回顧，更是一場向前輩音樂人致敬的聚會。