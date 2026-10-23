TATE態邸Vicky Lau X 韓國肉類大師Lim Chi-Ho 濟州島頂級韓牛、韓豚首度進軍香港Fine Dining

對於香港的高端餐飲愛好者而言，老是常出現的入口即化日本和牛、橡果香氣的西班牙黑毛豬，早已是餐桌上的常規正選。同樣崇尚極致風土與匠人精神的韓國頂級肉品，卻因產量稀少，在高端餐飲界中一直不為人所熟悉。近日來了一場矚目的美食企劃——米芝蓮星級餐廳TATE態邸主廚劉韻棋(Vicky Lau)與韓國肉類大師Lim Chi-Ho聯手，首度將產自濟州島的頂級「韓牛」與「韓豚」帶入本地高端餐飲的舞台。

這場聯乘從產地風土、大師分割工藝以及現代烹調美學的角度出發，帶來一場全方位的味覺深度探索。主角「濟州韓牛」被譽為奢華逸品，在濟州島純淨無污染的自然環境中放牧飼養。因為韓國國內需求極大，加上當局近乎嚴苛的農業監管，能出口到國際市場的數量寥寥可數。而這款珍稀牛種的最大特色，在於其細緻交錯的大理石紋油花。它既保留了脂肪分布均勻的豐潤口感，同時又兼具濃郁肉香，在脂肪與肉質結構之間達到了絕佳的平衡。

另一主角「濟州韓豚」則改觀了人們對普通豬肉的刻板印象。這些優質豬隻成長於礦物質豐富的火山牧場，喝著純淨的水源，使其肉質鮮嫩度提升。與一般豬肉相比，韓豚的優質脂肪顯得更為緊緻且清爽，入口肉汁豐腴卻絲毫不覺甜膩，反而帶著一種天然的甘甜，在全球豬肉產品中獨樹一幟。

為了完美詮釋這兩款頂級食材的無限可塑性，台前幕後的大廚們各顯神通。韓國肉類大師Lim Chi-Ho率先以精準的分割工藝，針對個別部位進行細緻處理，將肉質的潛能發揮至極致。而態邸主廚劉韻棋將這些頂級肉品融入其招牌的精緻料理之中。