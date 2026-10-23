北海道新開酒店推介｜札幌凱悅尚萃酒店限時85折優惠+免費早餐+送3000日圓消費額 鄰近大通公園

北海道迎來全新住宿選擇！凱悅酒店集團旗下首間進駐北海道的 Hyatt Centric 品牌酒店——札幌凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Sapporo）正式開幕。酒店將北海道的地域文化與探險故事融入現代設計之中，坐落於札幌市中心地段，鄰近大通公園，交通超方便！凡於2026年10月31日前預訂並於2026年12月31日前入住限時低至85折，正計劃初冬或聖誕假期去北海道旅行的話一於把握優惠機會！
北海道首間Hyatt Centric 北方探險家邸宅主題設計
札幌凱悅尚萃酒店是凱悅尚萃品牌在日本北海道的首間酒店，選址於札幌市中心一座綜合用途大樓的頂層，地理位置相當理想。酒店毗鄰歷史建築北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍），亦接近札幌人日常散步、參加祭典的綠洲大通公園；經地下行人通道數分鐘即可到達大通地鐵站，步行前往JR札幌站亦只需約10分鐘，無論是市內觀光，還是轉乘前往滑雪場、溫泉區及國家公園，都十分方便。
酒店設計以曾為北海道命名的探險家及製圖師松浦武四郎為靈感，將現代旅宿空間重新演繹成「北方探險家邸宅」。大堂可見由當地工藝家製作的大型木製登記櫃檯，空間亦融入稻草藝術、當地紋理與圖案，配上再生木材及溫暖的壁爐酒廊，讓人一踏進酒店，便感受到北海道的自然質感與歷史氛圍。酒店另設「在地達人」（Local Insiders）嚮導團隊，按季節、社區活動及住客興趣提供旅遊書以外的推介，由春日花卉、夏日祭典、秋季豐收到冬日雪祭體驗，一年四季來北海道旅行都有獨特體驗！
兩大特色餐廳登場！必食木火燒烤
而餐飲體驗同樣是酒店的一大亮點。位於 17 樓開揚通透空間的 Matsu Grill & Bar，以木火燒烤結合地中海烹調風格，主打北海道豐饒的山海食材，開放式廚房散發著誘人的木火香氣，讓賓客在品嚐精緻佳餚的同時，欣賞窗外隨日夜變化的札幌全景，入住酒店時必試！位於一樓的 Mr. Fish by Hyatt Centric Sapporo 則洋溢親切的休閒氛圍，距離紅磚廳舍僅數步之遙。餐廳以北海道周邊海域捕獲的時令白身魚及本地種植的薯仔製作炸魚薯條，並搭配精釀啤酒，另外亦提供魚柳漢堡及西班牙油條等方便外帶的輕食。
開幕限定優惠 85折房價＋免費早餐＋ 3,000日圓消費額
為慶祝酒店正式開幕，官方特別推出「新酒店會員獎勵優惠」。由即日起至 2026 年 10 月 31 日期間直接透過凱悅預訂，並於 2026 年 10 月 3 日至 12 月 31 日期間入住指定住宿，即可解鎖多重精彩禮遇：
－合資格住宿可享 85 折優惠，凱悅天地會員更可專享 83 折優惠。
－每位登記入住的賓客每日皆可享用免費早餐。
－每間客房每次住宿更可獲贈 3,000 日圓酒店消費額，可用於 Matsu Grill & Bar、Mr. Fish、客房送餐服務或迷你酒吧。
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