北海道新開酒店推介｜札幌凱悅尚萃酒店限時85折優惠+免費早餐+送3000日圓消費額 鄰近大通公園

北海道迎來全新住宿選擇！凱悅酒店集團旗下首間進駐北海道的 Hyatt Centric 品牌酒店——札幌凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Sapporo）正式開幕。酒店將北海道的地域文化與探險故事融入現代設計之中，坐落於札幌市中心地段，鄰近大通公園，交通超方便！凡於2026年10月31日前預訂並於2026年12月31日前入住限時低至85折，正計劃初冬或聖誕假期去北海道旅行的話一於把握優惠機會！

北海道首間Hyatt Centric 北方探險家邸宅主題設計

札幌凱悅尚萃酒店是凱悅尚萃品牌在日本北海道的首間酒店，選址於札幌市中心一座綜合用途大樓的頂層，地理位置相當理想。酒店毗鄰歷史建築北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍），亦接近札幌人日常散步、參加祭典的綠洲大通公園；經地下行人通道數分鐘即可到達大通地鐵站，步行前往JR札幌站亦只需約10分鐘，無論是市內觀光，還是轉乘前往滑雪場、溫泉區及國家公園，都十分方便。

酒店設計以曾為北海道命名的探險家及製圖師松浦武四郎為靈感，將現代旅宿空間重新演繹成「北方探險家邸宅」。大堂可見由當地工藝家製作的大型木製登記櫃檯，空間亦融入稻草藝術、當地紋理與圖案，配上再生木材及溫暖的壁爐酒廊，讓人一踏進酒店，便感受到北海道的自然質感與歷史氛圍。酒店另設「在地達人」（Local Insiders）嚮導團隊，按季節、社區活動及住客興趣提供旅遊書以外的推介，由春日花卉、夏日祭典、秋季豐收到冬日雪祭體驗，一年四季來北海道旅行都有獨特體驗！