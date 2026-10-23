網上熱話｜IKEA $19.9浴簾創意新用法！港女秒變沙灘墊引官方幽默回應

將物品由原有用法變成特殊用法的話，不得不提經典港產片《國產凌凌漆》，經典一幕外表睇以為是電話，實際是一個鬚刨、以為是鬚刨的卻又是風筒。總之夠創意的話，藥箱都可以是首飾箱！近日，一位港女同樣創意爆棚，於Threads上分享在IKEA買了一塊$19.9的浴簾後，不但未有將其放在浴室使用，反而帶到沙灘當沙灘墊用，有趣程度就連IKEA官方都不禁留言笑稱「有啲緊張」！

IKEA $19.9浴簾(IKEA官網圖片)

創意港女浴簾當沙灘墊用 生活不想墨守成規？搞搞新意思的話，絕對會為生活添上色彩。早前，一位港女在Threads上發文，大方分享自己在IKEA買了一塊價值$19.9的浴簾，但就沒有按指引所述安裝於浴室，反而大搖大擺，帶到沙灘上當沙灘墊使用，更揚言是「誠意推薦」。

大批網民試用 獨有1擔憂 帖文引起網民關注，有網民就直言一早發現浴簾的這個妙用，早已試過帶日本城所售的10蚊浴簾到沙灘曬太陽。亦有人被發文者啟發，即時到IKEA買浴簾，並帶同飲品、生果等到沙灘上野餐。雖然大部分網民均讚好，「大智者」、「正喎，只為防水防沙，簡直不能更聰明」；但亦有人擔心其散熱功效，只因「呢種質地熱死呀」、「啲汗唔會黐住塊膠咩」，更有人揚言「室內用品改變原來的設計用途，可能要考慮吓，猛烈陽光曬住會否釋出有毒物質」。

IKEA官方搞笑回應 浴簾當沙灘墊用的帖文引起廣泛關注，就連出名活躍於各大社交平台的IKEA小編亦現身回應，搞笑表示「浴簾：第一次做沙灘蓆有啲緊張」，引來一眾網民讚好。更有人藉此推介其藍色環保袋，可有同樣功效，「有一次唔記得帶直接攞藍色袋做（沙灘蓆），一物兩用」。