淘寶雙11優惠 全場85折/叠加消費券再低至72折 大型傢俬免費送貨上門

淘寶香港站雙11優惠陸續登場，全場官方立減85折，疊加指定消費券後低至72折，優惠期至11月13日。今年平台繼續擴大一件包郵範圍，11月起更有百萬款指定大型傢俬包郵到港及免費送貨上門，另有88VIP會員消費券、新用戶迎新禮及電子支付折扣，想買家品、日用品或秋冬用品，可以趁優惠入手。



淘寶雙11優惠 消費券最高減650元人民幣 今次雙11其中一項吸引之處，是可以將消費券與指定商品折扣一併使用。88VIP會員可領取總值1,555元人民幣的7張消費券，當中最高一張為滿5,000元減650元，另有滿3,000元減400元、滿1,500元減180元等不同面額，買日用品或較高價商品都有機會用得着。 消費券領取期至10月24日晚上11時55分，使用期則至10月24日晚上11時59分。至於整個雙11現貨優惠期，會一直持續至11月13日晚上11時59分，大家記得留意不同優惠的期限。 淘寶一件包郵 買傢俬免費送貨 天貓超市最快翌日送達

網購最怕商品價錢便宜，最後卻要付一筆運費。淘寶香港站延續香港包郵計劃，今年雙11再擴大一件包郵的商品範圍，買少量商品也有機會免運費，不必為湊單而額外花錢。 平日想買日用品，天貓超市HK有約8萬款商品提供「明日達」服務，每日下午5時前下單，指定商品最快翌日送到；雙11期間選用官方直運，更可享限時一件包郵送上門。 打算添置大型傢俬的話，11月2日至13日期間，百萬款指定傢俬提供包郵到港及免費送貨上門服務，涉及18個品類。同期PapaHome淘寶家居生活館將開業，到店體驗後可領取優惠券，全場淘寶商品最高享額外85折，指定傢俬更有每日限量名額，附送上門安裝服務。門市另推出「1111個公屋改造計劃」，首1,111個公屋家庭可獲設計費及成品傢俬安裝費減免，訂製服務成交後最高可獲價值10,000元淘寶優惠券返現。想趁雙11布置家居，除了網上格價，也可以留意相關門市優惠。





淘寶88VIP會員 每日有紅包 全年預計慳逾HK$1,000 除了雙11期間的折扣，平日經常購物的人也可以計計88VIP會員的回贈。會員年費為88元人民幣，每日可領取2元紅包，全年合共價值730元人民幣，另有指定商品折上95折及每日領券等優惠。 會員每年另可享288元人民幣退貨包運費，指定服務提供本地上門退貨免運費，並有24小時專屬客服優先處理售後問題。平台估算，香港會員全年可節省逾1,000港元，實際慳到多少，仍要視乎購物次數及優惠使用情況。 淘寶新用戶優惠

未用過淘寶的話，首次購物也有迎新禮。中文端新用戶可獲總值110元人民幣優惠，包括三單紅包及直郵立減20元人民幣，另有指定限時零門檻包郵優惠；英文端新用戶則可領取55港元優惠券，消費滿56港元即可減55港元。 平台還有「天天挖寶」活動，每日可領紅包，並有機會獲得張凌赫限定周邊；參加「淘金幣」活動，指定商品可再以淘金幣抵扣。想趁雙11計劃旅行，飛豬全球旅行節也有部分旅遊產品低至半價。 淘寶雙11支付優惠 AlipayHK、PayMe及八達通再減錢

結賬時也可以留意支付優惠。使用AlipayHK付款，單筆滿1,000港元減20港元，或滿300港元減10港元；指定中銀信用卡及中銀淘寶卡另有免手續費優惠。經AlipayHK使用指定信用卡或Ant Bank PayLater分期，亦有3期免息免手續費安排。 PayMe於10月20日至11月13日期間提供滿300港元減10港元優惠，每位用戶限用兩次；八達通則於10月23日至11月13日期間，提供滿300港元減10港元、滿500港元減20港元優惠，並可享免手續費，名額有限，先到先得。



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