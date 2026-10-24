新皇崗口岸九巴優惠 掃碼即減$4車費 B10、B11及通宵巴士路線一覽

往返新皇崗口岸，搭九巴有車費優惠！WeChat Pay HK及微信支付由10月23日至12月22日推出限時優惠，乘客掃描指定巴士站的二維碼，即可領取兩張$2乘車優惠券。另外，九巴現已有B10、B11及通宵路線NB73往返新皇崗口岸，分別前往葵芳、天水圍及沙田。

新皇崗口岸乘車優惠 指定車站掃碼領券

活動期間，WeChat Pay HK港幣錢包及微信支付人民幣錢包用戶，可在新皇崗口岸上車點及沿線15個指定巴士站，掃描宣傳海報上的二維碼領取兩張$2乘車優惠券。優惠數量有限，先到先得，使用安排須受相關條款及細則約束。

九巴3條口岸路線 B10往葵芳、B11往天水圍

日間往返新皇崗口岸的路線有B10及B11。B10往葵芳（葵翠邨），途經青衣站及大欖隧道轉車站；由大欖隧道轉車站前往口岸，車程約20分鐘，全程約45分鐘。B11則往返天水圍（天富），途經元朗大馬路、元朗站、形點I及新田運輸交匯處。