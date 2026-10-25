親子好去處｜水務署推免費導賞團 親身睇全球首個海中水塘/百年歷史水務建築！

想帶小朋友親親大自然？水務署再次推出一系列水務設施參觀活動「滴滴遊蹤深導行」，帶領參加者走訪多個香港水務標誌性設施，包括全球首個海中水塘船灣淡水湖及蘊藏21項百年歷史的水務設施的大潭水務文物徑，絕對是認識香港水務歷史的好機會。

必看全球首個海中淡水塘！ 導賞團設有3個主題，分別是「我們的水資源」、「水務文物徑」及「食水處理與質量控制」。「我們的水資源」主題導賞團主要帶領參加者參觀船灣淡水湖及萬宜水庫。船灣淡水湖是全球第一個在海中興建的水塘，在東江水的輸送及貯存上亦擔當著重要角色， 保障香港的供水穩定性；萬宜水庫則是全港最大的水塘，其儲水量佔全港水塘總儲水量約九成。除了認識水塘的歷史，各位亦可欣賞美景，盡情打卡，拉近親子關係。

探索百年歷史水務建築 自問歷史愛好者的話，不妨參加大潭水務文物徑和九龍水務文物徑導賞團。全長約5公里的大潭水務文物徑蘊藏21項被列為法定古蹟的水務歷史建築，包括1888年竣工的大潭上水塘石橋和1905年落成的大潭篤原水抽水站高級員工宿舍等，值得各位到場深入認識。

深入濾水廠認識食水處理工藝 「食水處理與質量控制」主題導賞團則主打參觀濾水廠。參加者可深入大埔濾水廠和馬鞍山濾水廠，認識東江水及本地集水水源在進入濾水廠後，食水處理工藝及嚴格的水質監控，亦可了解濾水廠的日常運作及香港的供水系統。

深入參觀馬鞍山濾水廠