放題優惠｜牛涮鍋火鍋放題最平$118起 5間分店限定 任食牛胸腹+70款自助區美食+DIY港式撈麵

人氣火鍋品牌牛涮鍋（Mou Mou Club）早前於黃大仙店推出「勝負特価」火鍋放題後大獲好評，由即日起優惠將擴展至港九指定5大分店！員午市低至$118、晚市低至$138，即可無限追加牛胸腹、豚梅肉及厚切雞腿肉，自助區更有多達70款美食，包括Threads熱爆的DIY港式撈麵以及唧雪糕挑戰，一於相約家人好友去打邊爐啦！

牛涮鍋超抵食火鍋放題優惠

今次牛涮鍋推出的「勝負特価」火鍋放題可謂誠意十足！午市會員尊享價只需 $118 起，即可無限量追加油脂分佈均勻、入口香濃的「牛胸腹」，以及肉質軟嫩的「豚梅肉」和厚切彈牙的「雞腿肉」。若是追求極致肉質與濃郁肉香的肉食愛好者，亦可選擇以 $168 起升級至「美國 Prime 牛肩脊放題」，滿足大家不同喜好！

70款自助區美食！玩Threads熱話唧雪糕+自製港式撈麵

除了多款精選肉類，餐廳更提供涵蓋超過 70 款美食的超豐富自助區。食客可以自由發揮創意，打造專屬的「港式爆料撈麵」，搭配仿鮑魚絲、螺肉、中華沙律及海蜇等豐富冷拉麵配料；飲品方面除了經典紙包飲品與新鮮水果外，更特設暖心滋潤的龍眼紅棗茶與冬瓜茶。此外，自助區更無限供應招牌牛乳雪糕，讓大家在現實中挑戰 Threads上爆紅的的「唧雪糕遊戲」，親手還原遊戲中的「6圈半」雪糕，有得玩又有得食！