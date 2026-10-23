麥當勞萬聖節優惠 黑魂蘑菇安格斯登場 $1大可樂限時回歸/$78歎16件雞翼

麥當勞萬聖節優惠繼續加碼，繼三重芝士安格斯（黑魂版）後，期間限定的蘑菇安格斯（黑魂版）亦登場，黑色漢堡包配搭安格斯牛肉及香煎蘑菇，延續暗黑造型。想食雞翼的話，麥當勞App即日起有$78意式蕃茄香烤雞翼16件分享桶，下午茶時段亦有$20韓式甜辣麥炸雞上髀配飲品。還有$1大可樂限時5日回歸，即睇以下詳情。

蘑菇安格斯黑魂版登場 套餐減$3

全新登場的蘑菇安格斯（黑魂版）以100%安格斯牛肉配搭香煎蘑菇、新鮮洋蔥、羅馬生菜及芝士，並換上黑色漢堡包頂及包底，走暗黑造型。選購蘑菇安格斯（黑魂版）超值套餐，更可減$3。

$78雞翼分享桶有16件 下午茶$20歎炸雞上髀

麥當勞App由即日起推出$78意式蕃茄香烤雞翼16件分享桶，雞翼帶有蕃茄香氣，適合多人分享。下午茶優惠亦加碼，即日起可用$20購買一件韓式甜辣麥炸雞上髀連飲品，星期一至日供應；原有的$20意式蕃茄香烤雞翼兩件配飲品優惠都會繼續供應。另一款$20下午茶優惠將於10月26日起登場，以一塊黃金蟹餅配飲品，同樣每日供應。