Häagen-Dazs雪糕優惠 限時低至2折 單球$11/雙球買1送1

想食Häagen-Dazs雪糕，可以趁雙11優惠入手。KKday由10月26日上午10時起推出Häagen-Dazs外賣雪糕電子禮券，單球優惠價$11；雙球雪糕更有買一送一優惠，兩杯售$72，平均每杯$36，即睇以下優惠詳情。

Häagen-Dazs雪糕優惠 單球$11/雙球買1送1

今次優惠包括單球及雙球雪糕電子禮券，單球由原價$55減至$11；雙球雪糕買一送一，兩杯原價合共$144，優惠價$72，平均每杯$36。兩款優惠均可按喜好選擇口味，想與朋友分享亦可以趁機入手。

KKday雪糕電子禮券 11月1日前購買 年底前使用

優惠預訂期由2026年10月26日上午10時至11月1日晚上11時59分，或售完即止；使用期限至12月31日。購買成功後，每組會收到兩個QR Code，每個QR Code可兌換一件商品。

禮券只適用於香港指定Häagen-Dazs專門店外賣自取，不適用於堂食。雪糕口味數量有限，售完即止；優惠不可與Häagen-Dazs Club會員折扣、現金券及其他優惠同時使用。