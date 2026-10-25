大閘蟹2026｜尖沙咀个園竹語大閘蟹套餐低至$526起 8道菜食蟹粉小籠包/鮮拆蟹粉燴魚翅/六両大閘蟹

尖沙咀海港城的人氣淮揚菜餐廳「个園竹語」歷年累積售出逾三萬隻大閘蟹，口碑一向不俗。餐廳今年由上海菜總廚曾昭亮師傅及淮揚菜主管王子樂師傅聯手合作，推出「六両大閘蟹．八味聚金宴」及「七両大閘蟹．商務饗宴」兩款套餐，價錢每位最平由$598起，逢星期一至四晚上 8:15 後入座更可額外享有 88 折優惠，下文即睇介紹！
大閘蟹套餐低至$526起
今次登場的兩款蟹宴套餐各設八道菜式，推廣價分別為每位港幣 $598 及每位港幣 $1,288（兩位起接受預訂），逢星期一至四晚上 8:15 後入座更可額外享有 88 折優惠，性價比極高！
兩款套餐均由開胃的「川辣涼拌遼參」揭開序幕，以朝天椒與陳年香醋冷拌刺參，冰爽微辣。六両套餐的主角為「清蒸江蘇六両大閘蟹」，以純粹清蒸凸顯豐腴金黃的蟹膏與雪白細嫩的蟹肉，並貼心附上全套拆蟹工具；隨後更可品嚐「鮮拆蟹粉燴魚翅」、「蟹粉芙蓉牡丹蝦球」、外酥內嫩的「特選私宴老上海燻魚」、慢火扣煮的「揚州蘿蔔扣花膠」，以及由黑豚肉與雞湯爆汁的「原隻蟹粉小籠包」，最後以暖胃的「桂花夠薑芝麻湯圓」作結。
而七両大閘蟹套餐則更顯矜貴，主菜除「清蒸江蘇七両大閘蟹」外，更加入以雙色芝士焗至金黃焦香的「芝士焗小青龍」，以及經七天熬製成溏心口感的「紅燒 25 頭南非乾鮑魚伴花膠」。最後送上滋補的「燕窩薑茶芝麻湯圓」，選用印尼金絲燕窩搭配小黃薑黑糖水與手工水磨湯圓，辛辣甘甜，為套餐作完美句號。
金秋淮揚大閘蟹宴
供應日期： 由 2026 年 10 月 1 日起（建議用餐前提早一日預訂）
个園竹語
地址： 九龍尖沙咀廣東道 25 號海港城港威商場 3 樓 3202 號舖
電話：2116 8328 （WhatsApp：9858 9099 ）
營業時間： 星期一至星期日 11:30 - 16:30 及 18:00 - 22:30